Fernando Alonso: "Non sono affatto frustrato".

Fernando Alonso non è riuscito a segnare punti per la prima volta quest'anno a Singapore. Il fatto che la sua squadra abbia rallentato nel corso della stagione rispetto ai vertici non è una grande sorpresa per lui, afferma.

La stagione 2023 è iniziata meglio del previsto per Fernando Alonso. Il due volte campione del mondo è passato dalla Alpine alla Aston Martin ed è salito sul podio otto volte nelle prime otto gare. Da allora, è salito sul podio solo una volta: A Zandvoort, ha festeggiato il secondo posto e si è assicurato il punto extra per il giro più veloce in gara.

Ma nell'equilibrio di potere, il team di Silverstone non è più il primo inseguitore della Red Bull Racing, come sa anche l'ambizioso asturiano. "All'inizio dell'anno avevamo una macchina veloce, ma avevamo detto all'inizio che sarebbe stato difficile tenere il passo dei nostri principali avversari durante l'anno", ha detto.

"Perché si tratta di grandi organizzazioni e di top team. Quindi c'era da aspettarsi che Ferrari e Mercedes trovassero il nostro ritmo e riuscissero a superarci", ha aggiunto il 42enne, che ha anche elencato: "Con la Mercedes non c'è voluto molto perché ci raggiungessero, con la Ferrari c'è voluto un po' di più e anche la McLaren ora è molto forte. Dobbiamo accettare che fuori dalla pista dobbiamo migliorare in termini di sviluppo".

Tuttavia, Alonso ha affermato che non è frustrante. "Non sono affatto frustrato. Sono molto contento del progetto e anche nelle gare difficili come Singapore o Monza, tutti i nostri incontri sono molto produttivi", ha sottolineato.

Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 Gran Premi su 22, compresi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5