Fernando Alonso: "Não estou nada frustrado".

A época de 2023 começou melhor do que o esperado para Fernando Alonso. O bicampeão mundial trocou a Alpine pela Aston Martin e subiu ao pódio oito vezes nas primeiras oito corridas. Desde então, só subiu ao pódio uma vez: Em Zandvoort, comemorou o segundo lugar e garantiu o ponto extra pela volta mais rápida da corrida.

Mas na relação de forças, a equipa de Silverstone já não é a primeira perseguidora da Red Bull Racing, como até o ambicioso asturiano sabe. "No início do ano, tínhamos um carro rápido, mas dissemos no início que seria difícil acompanhar os nossos principais adversários durante o ano", disse ele.

"Porque são grandes organizações e equipas de topo. Por isso, era de esperar que a Ferrari e a Mercedes encontrassem o nosso ritmo e até nos conseguissem ultrapassar", acrescentou o piloto de 42 anos, que também enumerou: "Com a Mercedes não demoraram muito tempo a apanhar-nos, com a Ferrari demorou um pouco mais e a McLaren também está agora muito forte. Temos de aceitar que, fora da pista, temos de melhorar em termos de desenvolvimento".

No entanto, Alonso afirmou que não é frustrante. "Não estou frustrado de todo. Estou muito feliz com o projeto e, mesmo com as corridas difíceis como Singapura ou Monza, todas as nossas reuniões são muito produtivas", sublinhou.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5