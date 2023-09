Sebastian Vettel: Compromiso especial en Suzuka

Unas pequeñas construcciones de madera se alzan en el interior de la segunda curva del circuito de Suzuka. Las instaló el tetracampeón del mundo Sebastian Vettel, que promueve una mayor biodiversidad con su proyecto "Racing for Biodiversity" en el marco del GP de Japón. Se instaló un hotel de insectos para cada equipo, más uno como "modelo a seguir", según explicó Vettel.

Lleva en Japón desde el pasado domingo, construyendo las construcciones con su equipo de seis personas, los materiales se compraron en ferreterías locales, todo se hizo a mano durante la construcción, como explica Vettel con orgullo. "No utilizamos sierras mecánicas".

Ya en mayo, presentó el proyecto al director general de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali, que acudió personalmente a la segunda curva para la inauguración de los hoteles para insectos, al igual que la mayoría de las estrellas del GP (sólo Kevin Magnussen no estuvo) y algunos directivos de los equipos, así como varios fotógrafos y periodistas. Los pilotos ayudaron a llenar los hoteles de insectos y también firmaron las casitas.

Para llamar la atención sobre el proyecto, los bordillos de la segunda curva, rebautizada "Buzzin' Corner", se pintaron con los colores de las abejas: amarillo y negro. Vettel no perderá la oportunidad de ver el GP en persona el domingo. No lo hará desde el paddock, sino desde la tribuna C, situada frente a las casas de los insectos.

"Hemos pintado los bordillos de amarillo y negro porque son los colores de las abejas, y las abejas son grandes embajadoras de la biodiversidad. Estamos asistiendo a un declive de las especies, estamos en plena extinción, así que es muy importante que demostremos que todos podemos marcar la diferencia. Hemos creado un pequeño hábitat aquí, pero lo principal es preservar las especies y detener la pérdida de biodiversidad", explicó la actriz de 36 años.

"Es bonito ver a tantos pilotos y gente del paddock apoyando esta iniciativa. Hemos construido estos hoteles para insectos, ha sido divertido y los hemos equipado para que insectos de todo tipo tengan un lugar donde anidar y vivir. Puede que tenga un pequeño impacto aquí, ya lo veréis dentro de un mes o un año", añadió Vettel.

¿Y por qué en Japón? "Hay muchas razones, una de ellas es que es un lugar cercano a mi corazón. Me encanta correr aquí, he experimentado tanto apoyo aquí y se puede ver hoy, un jueves, que la gente está sentada aquí a pesar de que no hay coches de carreras en la pista hoy. Me encanta el circuito y estoy seguro de que no será fácil este fin de semana porque echo de menos sentarme en el coche y estar aquí incluso más que en ningún otro sitio. Como me gusta tanto este lugar, queríamos empezar aquí un proyecto que ojalá coja velocidad y se implemente en muchos sitios", dijo el veterano del GP.

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5