Sebastian Vettel : un engagement particulier à Suzuka

Quelques petites constructions en bois se trouvent à l'intérieur du deuxième virage du circuit de Suzuka. Elles ont été installées par le quadruple champion du monde Sebastian Vettel, qui promeut la biodiversité avec son projet "Racing for Biodiversity" dans le cadre du GP du Japon. Un hôtel à insectes a été construit pour chaque équipe, ainsi qu'un "modèle à suivre", comme l'a expliqué Vettel.

Depuis dimanche dernier, il se trouvait au Japon et construisait les structures avec son équipe de six personnes, les matériaux ont été achetés dans les magasins de bricolage locaux, tout a été fait à la main lors de la construction, comme l'explique fièrement Vettel. "Nous n'avons pas utilisé de tronçonneuse".

Dès le mois de mai, il a présenté le projet au CEO de la Formule 1, Stefano Domenicali, qui s'est rendu personnellement au deuxième virage pour inaugurer les hôtels à insectes, tout comme la plupart des stars du GP (seul Kevin Magnussen n'était pas présent) et quelques responsables d'équipe, ainsi que de nombreux photographes et journalistes. Les pilotes ont aidé à remplir les hôtels pour insectes et ont également signé les petites maisons.

Pour attirer l'attention sur le projet, les bordures du deuxième virage, rebaptisé "Buzzin' Corner", ont été peintes aux couleurs des abeilles, c'est-à-dire en jaune et en noir. Vettel ne manquera pas de suivre lui-même le GP sur place dimanche. Il ne le fera pas depuis le paddock, mais depuis la tribune C, qui se trouve en face des maisons des insectes.

"Nous avons peint les bordures en jaune et noir, car ce sont les couleurs des abeilles, et les abeilles sont de grandes ambassadrices de la biodiversité. Nous constatons un déclin des espèces, nous sommes au milieu d'une extinction des espèces, il est donc vraiment important de montrer que nous pouvons tous faire la différence. Nous avons créé un petit habitat ici, mais il s'agit avant tout de préserver les espèces et d'enrayer la perte de biodiversité", a expliqué le jeune homme de 36 ans.

"C'est bien de voir autant de pilotes et de gens du paddock soutenir cela. Nous avons construit ces hôtels à insectes, nous nous sommes amusés et nous les avons équipés pour donner aux insectes de toutes sortes un endroit où ils peuvent s'installer et vivre. Cela a peut-être un petit impact ici, on verra dans un mois ou un an", a ajouté Vettel.

Et pourquoi au Japon ? "Il y a plusieurs raisons, l'une d'entre elles est que c'est un endroit qui me tient à cœur. J'aime courir ici, j'ai reçu tellement de soutien ici et vous pouvez voir aujourd'hui, un jeudi, que des gens sont assis ici, même s'il n'y a pas de voitures de course sur la piste aujourd'hui. J'adore le circuit et ce ne sera pas facile ce week-end, car être dans la voiture me manque, et ici encore plus qu'ailleurs. Parce que j'aime tellement cet endroit, nous voulions lancer un projet ici qui, je l'espère, prendra de l'ampleur et sera mis en œuvre à de nombreux endroits", a déclaré le vétéran des GP.

Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5