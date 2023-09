Sebastian Vettel: impegno speciale a Suzuka

Quasi tutte le star del GP si sono riunite giovedì pomeriggio nella seconda curva del circuito di Suzuka per un incontro speciale. L'invito era stato inviato da Sebastian Vettel, che sta lavorando con gli hotel di insetti per una maggiore biodiversità.

Alcune piccole costruzioni in legno si trovano all'interno della seconda curva del circuito di Suzuka. Sono state allestite dal quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, che promuove una maggiore biodiversità con il progetto "Racing for Biodiversity" nell'ambito del GP del Giappone. È stato allestito un hotel di insetti per ogni squadra, più uno come "modello", come ha spiegato Vettel.

È in Giappone da domenica scorsa e ha realizzato le costruzioni con il suo team di sei persone; i materiali sono stati acquistati nelle ferramenta locali e tutto è stato fatto a mano durante la costruzione, come spiega con orgoglio Vettel. "Non abbiamo usato seghe elettriche".

A maggio ha presentato il progetto all'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali, che si è recato personalmente alla seconda curva per l'inaugurazione degli hotel per insetti, così come la maggior parte delle star del GP (solo Kevin Magnussen non era presente) e alcuni funzionari del team, oltre a diversi fotografi e giornalisti. I piloti hanno contribuito a riempire gli hotel per insetti e hanno anche firmato le casette.

Per attirare l'attenzione sul progetto, i cordoli della seconda curva, ribattezzata "Buzzin' Corner", sono stati dipinti con i colori delle api: giallo e nero. Vettel non si lascerà sfuggire l'opportunità di assistere personalmente al GP di domenica. Non lo farà dal paddock, ma dalla tribuna C, che si trova di fronte alle casette degli insetti.

"Abbiamo dipinto i cordoli con vernice gialla e nera perché sono i colori delle api e le api sono grandi ambasciatrici della biodiversità. Stiamo assistendo a un declino delle specie, siamo nel bel mezzo di un'estinzione di specie, quindi è davvero importante dimostrare che tutti noi possiamo fare la differenza. Abbiamo creato un piccolo habitat qui, ma la cosa principale è preservare le specie e fermare la perdita di biodiversità", ha spiegato il 36enne.

"È bello vedere così tanti piloti e persone del paddock che sostengono questa iniziativa. Abbiamo costruito questi hotel per insetti, è stato divertente e li abbiamo attrezzati per dare agli insetti di ogni tipo un posto dove nidificare e vivere. Potrebbe avere un piccolo impatto qui, lo vedrete tra un mese o un anno", ha aggiunto Vettel.

E perché in Giappone? "Ci sono molte ragioni, una di queste è che è un luogo vicino al mio cuore. Amo correre qui, ho sperimentato così tanto sostegno qui e lo si può vedere oggi, di giovedì, che la gente è seduta qui anche se non ci sono auto da corsa in pista. Amo la pista e sono sicuro che non sarà facile questo fine settimana, perché mi manca stare in macchina e qui più che altrove. Dato che amo così tanto questo posto, abbiamo voluto iniziare qui un progetto che speriamo prenda velocità e venga implementato in molti posti", ha detto il veterano del GP.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 15 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5