Sebastian Vettel: Compromisso especial em Suzuka

Quase todas as estrelas do GP reuniram-se na tarde de quinta-feira na segunda curva do Circuito de Suzuka para uma reunião especial. O convite foi enviado por Sebastian Vettel, que está a trabalhar com hotéis de insectos para aumentar a biodiversidade.

Algumas pequenas construções de madeira encontram-se no interior da segunda curva do Circuito de Suzuka. Foram montadas pelo tetracampeão mundial Sebastian Vettel, que está a promover a biodiversidade com o seu projeto "Racing for Biodiversity" no âmbito do GP do Japão. Foi montado um hotel para insectos para cada equipa, mais um para servir de "modelo", como explicou Vettel.

Os materiais foram comprados em lojas de ferragens locais e tudo foi feito à mão durante a construção, como Vettel explica com orgulho. "Não utilizámos serras eléctricas".

Em maio, apresentou o projeto ao Diretor-Geral da Fórmula 1, Stefano Domenicali, que se deslocou pessoalmente à segunda curva para a inauguração dos hotéis-inseto, tal como a maioria das estrelas do GP (apenas Kevin Magnussen não esteve presente) e alguns responsáveis da equipa, bem como vários fotógrafos e jornalistas. Os pilotos ajudaram a encher os hotéis-inseto e também assinaram as casinhas.

Para chamar a atenção para o projeto, os lancis da segunda curva, que passou a chamar-se "Buzzin' Corner", foram pintados com as cores das abelhas - amarelo e preto. Vettel não vai perder a oportunidade de assistir ao GP no domingo. Não o fará a partir do paddock, mas da bancada C, que fica em frente às casas dos insectos.

"Pintámos os lancis com tinta amarela e preta porque são as cores das abelhas, e as abelhas são grandes embaixadoras da biodiversidade. Estamos a assistir a um declínio das espécies, estamos a meio de uma extinção de espécies, por isso é muito importante mostrarmos que todos podemos fazer a diferença. Criámos aqui um pequeno habitat, mas o principal é preservar as espécies e travar a perda de biodiversidade", explicou o jovem de 36 anos.

"É bom ver tantos pilotos e pessoas do paddock a apoiar esta iniciativa. Construímos estes hotéis para insectos, tem sido divertido e equipámo-los para dar aos insectos de todos os tipos um lugar para nidificar e viver. Poderá ter um pequeno impacto aqui, veremos daqui a um mês ou um ano", acrescentou Vettel.

E porquê no Japão? "Há muitas razões, uma delas é que é um sítio que me é muito querido. Adoro correr aqui, tive muito apoio aqui e pode ver-se hoje, numa quinta-feira, que as pessoas estão aqui sentadas apesar de não haver carros de corrida na pista. Adoro a pista e tenho a certeza de que não vai ser fácil este fim de semana, porque tenho mais saudades de estar sentado no carro e aqui do que em qualquer outro lugar. Por gostar tanto deste lugar, quisemos começar aqui um projeto que, esperamos, ganhe velocidade e seja implementado em muitos lugares", disse o veterano do GP.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5