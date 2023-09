Choque de George Russell: "¡No volverá a ocurrir!"

En la noche de Singapur, muchos aficionados ya no estaban al borde de sus asientos: Poco antes del final, Carlos Sainz en el Ferrari lideraba por delante de Lando Norris en el McLaren, pero el hombre más rápido en la pista era el adelantado George Russell en el Mercedes.

A continuación, los acontecimientos se sucedieron: En la última vuelta, primero Norris chocó contra el muro a la entrada de la curva 10, luego Russell también, lo que fue suficiente para romper la suspensión del Mercedes, y George se deslizó directamente contra la barrera de la pista - fuera en lugar de podio.

En el paddock del circuito de Suzuka, el ganador del GP de São Paulo 2022 habla abiertamente de lo que le pasaba por dentro: "En la carrera de todo piloto hay altibajos. Superé algunas situaciones complicadas en el pasado y eso me ayuda hoy, cuando tengo que digerir un golpe tan bajo."

"Me lleva entre 24 y 36 horas cada vez superar algo así, al mismo tiempo siempre intento aprender algo de los momentos difíciles".

"Por supuesto que me fastidió, tanto como mi accidente en Imola 2020 cuando me salí de la pista detrás del coche de seguridad".



"Singapur fue duro porque fue una carrera larga que me agotó, una montaña rusa emocional: quedándome atrás al principio, luego recuperando terreno, esperando un podio, y luego el incidente."



"Fue muy decepcionante acabar el día así. Pero al fin y al cabo, estoy aquí para optar a la victoria y al título de campeón del mundo, y mantengo que, si corremos en cabeza, no me ocurrirá algo así."



"De lo que me alegré: Cómo me consoló Shov (Andrew Shovlin, el ingeniero jefe de la escudería Mercedes GP, M.B. ). 'Mira', me dijo, 'no te preocupes por eso, porque es sólo porque hiciste un gran trabajo todo el fin de semana por lo que estabas en esta posición en primer lugar'".



"Y tiene razón. Hicimos un gran trabajo como equipo en Singapur, y cuando conduces al límite cada segundo, pueden pasar cosas como esta."





GP Singapur, Circuito urbano de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.812 s

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, accidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandono

Esteban Ocon (F), Alpine, caja de cambios

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incluidos 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5