Le crash de George Russell : "Cela ne se reproduira plus !"

Dans la nuit de Singapour, de nombreux fans n'ont pas pu rester assis : Peu avant la fin, Carlos Sainz (Ferrari) menait devant Lando Norris (McLaren), mais l'homme le plus rapide sur la piste était George Russell (Mercedes), qui montait en puissance.

C'est alors que les événements se sont enchaînés : Dans le dernier tour, Norris a d'abord frôlé le mur à l'entrée du virage 10, puis Russell aussi, ce qui a suffi à faire craquer la suspension de la Mercedes et George a glissé tout droit dans les limites de la piste - out au lieu d'une place sur le podium.

Dans le paddock du circuit de Suzuka, le vainqueur du GP de São Paulo 2022 parle ouvertement de ce qui s'est passé en lui : "Il y a des hauts et des bas dans la carrière de tout pilote. J'ai surmonté quelques situations délicates par le passé, et cela m'aide aujourd'hui lorsque je dois digérer un tel coup bas".

"Il me faut à chaque fois 24 à 36 heures pour surmonter quelque chose comme ça, en même temps j'essaie toujours d'apprendre quelque chose de ces moments difficiles".

"Bien sûr que ça m'a fait mal, un peu autant que mon accident à Imola en 2020, quand j'ai glissé hors de la piste derrière la voiture de sécurité".



"Singapour a été difficile parce que c'était une longue course qui m'a épuisé, des montagnes russes émotionnelles - distancé au départ, puis rattrapé, l'espoir d'un podium, puis l'incident".



"C'était très décevant de terminer la journée ainsi. Mais au final, je suis ici pour avoir mon mot à dire dans la victoire et le titre de champion du monde, et je prétends - si nous roulons à l'avant, cela ne m'arrivera pas".



"Ce qui m'a fait plaisir : La façon dont Shov (Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef de l'écurie GP de Mercedes, ndlr) m'a réconforté. 'Écoute', m'a-t-il dit, 'ne te fais pas de souci, parce que c'est parce que tu as fait un si bon travail tout le week-end que tu t'es retrouvé dans cette situation'".



"Et il a raison. Nous avons fait un excellent travail d'équipe à Singapour et quand tu roules à la limite à chaque seconde, ce genre de choses peut arriver".





GP de Singapour, circuit de Marina Bay Street

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5