Schianto di George Russell: "Non succederà più!".

Nella notte di Singapore, molti fan non stavano più nella pelle: Poco prima della fine, Carlos Sainz con la Ferrari era in testa davanti a Lando Norris con la McLaren, ma l'uomo più veloce in pista era l'avanzante George Russell con la Mercedes.

Poi gli eventi si sono susseguiti rapidamente: All'ultimo giro, prima Norris ha toccato il muro all'ingresso della curva 10, poi anche Russell, il che è bastato a rompere le sospensioni della Mercedes, e George è scivolato dritto contro la barriera della pista - fuori invece del podio.

Nel paddock del circuito di Suzuka, il vincitore del GP di San Paolo del 2022 parla apertamente di ciò che stava accadendo dentro di lui: "Ci sono alti e bassi nella carriera di ogni pilota. Ho superato alcune situazioni difficili in passato e questo mi aiuta oggi quando devo digerire un colpo così basso".

"Mi ci vogliono dalle 24 alle 36 ore ogni volta per superare una cosa del genere, ma allo stesso tempo cerco sempre di imparare qualcosa dai momenti difficili".

"Ovviamente mi ha dato fastidio, un po' come l'incidente di Imola 2020 quando sono scivolato fuori pista dietro la safety car".



"Singapore è stata dura perché è stata una gara lunga che mi ha prosciugato, una montagna russa di emozioni: essere indietro all'inizio, poi recuperare, sperare in un podio, poi l'incidente".



"È stato molto deludente concludere la giornata in quel modo. Ma alla fine della giornata, sono qui per vincere e conquistare il titolo di campione del mondo, e sono convinto che se corriamo davanti, una cosa del genere non mi accadrà".



"Quello che mi ha fatto piacere: Il modo in cui Shov (Andrew Shovlin, il capo ingegnere della squadra corse GP della Mercedes, M.B.) mi ha confortato. 'Senti', mi ha detto, 'non preoccuparti, perché è solo perché hai fatto un ottimo lavoro per tutto il weekend che ti sei trovato in questa posizione'".



"E ha ragione. Abbiamo fatto un ottimo lavoro come squadra a Singapore, e quando si guida al limite ogni secondo, cose come questa possono accadere".





GP di Singapore, Circuito cittadino di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5