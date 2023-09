George Russell crash: "Não voltará a acontecer!"

No emocionante Grande Prémio de Singapura, George Russell estava a caminho do terceiro lugar, quando bateu com o seu Mercedes num muro. No Japão, o inglês diz sobre o acidente: "Tão amargo como o meu acidente em Imola 2020".

Na noite de Singapura, muitos fãs já não estavam na ponta dos seus assentos: Pouco antes do final, Carlos Sainz, no Ferrari, liderava à frente de Lando Norris, no McLaren, mas o homem mais rápido em pista era o avançado George Russell, no Mercedes.

Depois, os acontecimentos sucedem-se: Na última volta, primeiro Norris bateu no muro à entrada da curva 10, depois Russell também, o que foi suficiente para partir a suspensão do Mercedes, e George deslizou diretamente para a barreira da pista - fora em vez do pódio.

No paddock do Circuito de Suzuka, o vencedor do GP de São Paulo de 2022 fala abertamente sobre o que se passou dentro dele: "Há altos e baixos na carreira de todos os pilotos. Superei algumas situações complicadas no passado e isso ajuda-me hoje quando tenho de digerir um golpe tão baixo."

"Demoro 24 a 36 horas de cada vez para ultrapassar uma situação destas, ao mesmo tempo que tento sempre aprender alguma coisa com os momentos difíceis."

"Claro que me incomodou, um pouco como o meu acidente em Imola 2020, quando deslizei para fora da pista atrás do safety car.



"Singapura foi difícil porque foi uma corrida longa que me esgotou, uma montanha russa emocional - ficar para trás no início, depois recuperar, esperar um pódio e depois o incidente.



"Foi muito dececionante terminar o dia assim. Mas no final do dia, estou aqui para ter uma palavra a dizer na vitória e no título do campeonato do mundo, e mantenho - se corrermos na frente, algo assim não me vai acontecer."



"O que me agradou: A forma como o Shov (Andrew Shovlin, o engenheiro-chefe da equipa de corridas de GP da Mercedes, M.B.) me confortou. 'Olha', disse ele, 'não te preocupes com isso, porque foi só porque fizeste um excelente trabalho durante todo o fim de semana que ficaste nesta posição em primeiro lugar'."



"E ele tem razão. Fizemos um excelente trabalho como equipa em Singapura e quando se está a conduzir no limite a cada segundo, coisas como esta podem acontecer."





GP de Singapura, Circuito de Rua Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 seg

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5