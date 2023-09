Lance Stroll (Aston Martin) fuera: "No hay que forzar nada".

El piloto de Aston Martin Lance Stroll destrozó su coche de carreras en la calificación de Singapur. El domingo por la mañana, el jefe del equipo, Mike Krack, anunció: "Hemos decidido que Lance no participe en el GP nocturno". Y ello a pesar de que Stroll había recibido el visto bueno de los médicos de carrera para tomar la salida.

En el paddock del circuito de Suzuka, el actual noveno del Mundial habla ahora de cómo se sintió realmente. El canadiense de 24 años afirma: "Despertarme el domingo por la mañana después del accidente no fue una sensación agradable. Sentí como si todo mi cuerpo se hubiera resentido. Sí, los médicos me dieron el alta, pero no me sentía con fuerzas para correr la carrera más exigente físicamente del año en esas condiciones".

"Hicimos el procedimiento completo en el hospital de la pista para detectar cualquier conmoción cerebral. La verdad es que tenía buen aspecto después de la caída y los médicos me dijeron: 'Mira a ver cómo te encuentras después y decide el domingo por la mañana'". Pero la noche después del choque aún sentía el impacto en todos los huesos".

"Debería haber salido desde el fondo de la parrilla después de retirarme en el primer segmento de clasificación. En una carrera tan accidentada como la de Singapur, siempre existe la posibilidad de que aún puedas sumar algunos puntos. Y si me hubiera sentido mejor, ese habría sido mi plan. Pero pensé: mejor recuperarse completamente y volver en forma en Japón que forzar algo. Correr en Singapur no me sentó bien".





GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.812 seg.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, accidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandono

Esteban Ocon (F), Alpine, caja de cambios

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incluidos 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5