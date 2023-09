Lance Stroll (Aston Martin) out : "Ne pas forcer les choses

Le pilote Aston Martin Lance Stroll a détruit sa voiture de course lors des qualifications de Singapour. Dimanche matin, le chef d'équipe Mike Krack a annoncé : "Nous avons pris la décision que Lance ne participera pas au GP de nuit". Et ce, bien que Stroll ait reçu l'autorisation de départ de la part des médecins de course.

Dans le paddock du circuit de Suzuka, l'actuel neuvième du championnat du monde parle maintenant de ce qu'il ressentait vraiment. Le Canadien de 24 ans raconte : "Le dimanche matin, après le crash, ce n'était pas très agréable de se réveiller. Tout mon corps donnait l'impression d'avoir été passé à la moulinette. Oui, j'avais l'autorisation des médecins, mais je ne me sentais pas capable de participer à la course la plus exigeante physiquement de l'année dans cet état".

"Nous avons suivi toute la procédure à l'hôpital de la piste pour détecter une éventuelle commotion cérébrale. En fait, cela semblait bien après l'accident et les médecins ont dit : 'Voyez comment vous vous sentez plus tard et prenez votre décision dimanche matin'". Mais la nuit suivant le crash, je sentais encore le choc dans tous mes os".

"J'aurais dû partir du fond de la grille après mon abandon lors du premier segment des qualifications. Dans une course aussi mouvementée que Singapour, il y a toujours la perspective de marquer quelques points. Et si je m'étais senti mieux, cela aurait été mon plan. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux se reposer complètement et revenir en forme au Japon plutôt que de forcer les choses. Aller à Singapour, ça ne me semblait tout simplement pas correct".





GP de Singapour, circuit de la rue Marina Bay

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5