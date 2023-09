Lance Stroll (Aston Martin): "Non forzare nulla".

Dopo un violento incidente nelle prove finali del Gran Premio di Singapore, Lance Stroll ha deciso di non prendere parte alla gara. In Giappone, il canadese spiega ora nel dettaglio i motivi di questa decisione.

Il pilota della Aston Martin Lance Stroll ha distrutto la sua auto da corsa nelle qualifiche di Singapore. Domenica mattina, il boss del team Mike Krack ha annunciato: "Abbiamo deciso che Lance non prenderà parte al GP notturno". Questo nonostante Stroll fosse stato autorizzato a partire dai medici di gara.

Nel paddock del circuito di Suzuka, l'attuale nono del Campionato del Mondo ha parlato di come si è sentito veramente. Il 24enne canadese dice: "Svegliarsi domenica mattina dopo l'incidente non è stata una bella sensazione. Mi sembrava che tutto il mio corpo fosse stato messo a dura prova. Sì, i medici mi avevano autorizzato, ma non me la sentivo di affrontare la gara più impegnativa dell'anno in quelle condizioni".

"Abbiamo eseguito la procedura completa all'ospedale della pista per individuare eventuali commozioni cerebrali. Dopo l'incidente sembrava tutto a posto e i medici mi hanno detto: "Vedrai come ti sentirai più tardi e deciderai domenica mattina"". Ma la notte dopo l'incidente sentivo ancora l'impatto in tutte le ossa".

"Avrei dovuto partire dal fondo dello schieramento dopo essermi ritirato nel primo segmento di qualifica. In una gara così movimentata come quella di Singapore, c'è sempre la prospettiva di poter segnare ancora dei punti. E se mi fossi sentito meglio, questo sarebbe stato il mio piano. Ma ho pensato: meglio recuperare completamente e poi tornare in forma in Giappone che forzare qualcosa. Correre a Singapore non mi è sembrato giusto".





GP di Singapore, Circuito cittadino di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5