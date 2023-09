Lance Stroll (Aston Martin) termina: "Não forçar nada".

Após um violento acidente no último treino para o Grande Prémio de Singapura, Lance Stroll decidiu não participar na corrida. No Japão, o canadiano explica agora em pormenor as razões que o levaram a tomar esta decisão.

O piloto da Aston Martin, Lance Stroll, destruiu o seu carro de corrida na qualificação de Singapura. No domingo de manhã, o chefe de equipa Mike Krack anunciou: "Decidimos que o Lance não vai participar no GP da noite". Isto apesar do facto de Stroll ter sido autorizado a começar pelos médicos da corrida.

No paddock do Circuito de Suzuka, o atual nono classificado do Campeonato do Mundo fala agora sobre o que realmente sentiu. O canadiano de 24 anos afirma: "Acordar no domingo de manhã após o acidente não foi uma sensação agradável. Todo o meu corpo parecia ter sido esmagado. Sim, os médicos deram-me alta, mas não me sentia em condições de participar na corrida mais exigente do ano naquele estado."

"Fizemos o procedimento completo no hospital da pista para detetar qualquer concussão. Parecia estar tudo bem depois do acidente e os médicos disseram: 'Vê como te sentes mais tarde e decide no domingo de manhã'." Mas na noite seguinte ao acidente ainda sentia o impacto em todos os meus ossos".

"Devia ter partido do fundo da grelha depois de me ter retirado no primeiro segmento de qualificação. Numa corrida tão agitada como a de Singapura, há sempre a perspetiva de ainda se poder marcar alguns pontos. E se me tivesse sentido melhor, teria sido esse o meu plano. Mas pensei - é melhor recuperar completamente e depois voltar em forma no Japão do que forçar alguma coisa. Não me senti bem a correr em Singapura".





GP de Singapura, Circuito de Rua Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 s

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5