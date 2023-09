Lando Norris sobre Max Verstappen: "Penalizaciones más duras".

El campeón de Fórmula 1 Max Verstappen describió su última práctica en Singapur como "impactante". Su coche nunca estuvo en sintonía con la difícil pista de Singapur, Max tuvo que dar por finalizada la Q2 en undécima posición.

Verstappen tuvo que comparecer ante los comisarios de carrera para dar explicaciones a Garry Connelly (Australia), Matteo Perini y Tonio Liuzzi (Italia) y Paul Ng (Singapur) en tres ocasiones: Esperar demasiado antes de salir a la salida del pit lane, retrasar a Yuki Tsunoda, interponerse en el camino del piloto de Williams Logan Sargeant.

Pero el holandés pudo respirar aliviado: ninguno de los tres casos supuso una degradación en la parrilla, sólo hubo dos advertencias.

En el caso de la salida del pit lane, los reguladores concluyeron: "Aunque el piloto no obtuvo ninguna ventaja de este comportamiento, esperó durante un tiempo inusualmente largo en el semáforo, lo que podría haber tenido un efecto potencialmente negativo sobre sus rivales. De ahí la advertencia".

Tsunoda también recibe una tarjeta amarilla por ser retenido. Los comisarios de la FIA reprendieron que el equipo también tenía la obligación de advertir al piloto del tráfico que se aproximaba. De ahí la multa de 5000 euros para Red Bull Racing. En cuanto al atasco antes de la última curva, no hubo sanción. Incluso Logan Sargeant dijo que Max había hecho todo lo posible para detenerse.



En una rueda de prensa en Suzuka, el piloto de McLaren Lando Norris, segundo en el GP de Singapur por detrás de Carlos Sainz, dice: "Tengo que tener un poco de cuidado con lo que digo porque no quiero empezar otra polémica aquí. Pero la maniobra de Max contra Tsunoda en particular merecía una penalización en mi opinión."



"Es bastante simple: Verstappen se interpuso en el camino de un oponente. Depende de los pilotos evitar situaciones como esa. Si no tienes nada más que hacer en una vuelta de salida, puedes echar un vistazo por el retrovisor. Obviamente, a algunos pilotos les cuesta".



Esta temporada, Charles Leclerc en Mónaco y Pierre Gasly en España, por ejemplo, han tenido que aceptar descensos en la parrilla por infracciones similares, normalmente de tres puestos.





GP de Singapur, circuito urbano de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.812 seg.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, accidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandono

Esteban Ocon (F), Alpine, caja de cambios

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incluidos 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5