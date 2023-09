Lando Norris sur Max Verstappen : "Des sanctions plus sévères".

Le champion de Formule 1 Max Verstappen a qualifié ses essais finaux à Singapour de "choquants". Sa voiture n'a jamais été en phase avec le difficile circuit de Singapour et Max a dû quitter la course en onzième position après la Q2.

Verstappen a ensuite dû se présenter devant les commissaires de course pour s'expliquer dans trois cas devant Garry Connelly (Australie), Matteo Perini et Tonio Liuzzi (Italie) et Paul Ng (Singapour) : Attendre trop longtemps avant de partir à la sortie de la pitlane, retenir Yuki Tsunoda, gêner Logan Sargeant, le pilote Williams.

Mais le Néerlandais a pu souffler : aucun des trois cas n'a entraîné de recul sur la grille de départ, seuls deux avertissements ont été donnés.

En ce qui concerne l'affaire de la sortie des stands, les gardiens du règlement concluent : "Bien que ce comportement n'ait pas procuré d'avantage au pilote, il a attendu anormalement longtemps au feu, ce qui aurait pu avoir des conséquences potentiellement négatives pour ses adversaires. Un avertissement doit donc lui être infligé".

L'arrêt de Tsunoda est également sanctionné par un carton jaune. Les commissaires de la FIA reprochent ici à l'équipe d'être également tenue d'avertir le pilote de l'approche du trafic. D'où une amende de 5000 euros pour Red Bull Racing. En ce qui concerne le bouchon avant le dernier virage, il n'y a pas eu de pénalité. Même Logan Sargeant a déclaré que Max avait tout fait pour se mettre sur le côté.



Lors d'un point presse à Suzuka, le pilote McLaren Lando Norris, deuxième du GP de Singapour derrière Carlos Sainz, déclare : "Je dois faire un peu attention à ce que je dis, car je ne veux pas déclencher une nouvelle controverse ici. Mais justement, je pense que la manœuvre de Max contre Tsunoda était digne d'une sanction".



"C'est pourtant très simple - Verstappen s'est mis en travers du chemin d'un adversaire. C'est aux pilotes d'éviter ce genre de situation. Si tu n'as rien d'autre à faire lors d'un tour de sortie, tu peux jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Certains pilotes ont manifestement du mal à le faire".



Cette saison, Charles Leclerc à Monaco ou Pierre Gasly en Espagne, par exemple, ont été rétrogradés de trois places sur la grille de départ pour des infractions similaires.





GP de Singapour, circuit de Marina Bay Street

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5