Lando Norris su Max Verstappen: "Sanzioni più severe".

Il campione di Formula 1 Max Verstappen ha descritto le sue ultime prove a Singapore come "scioccanti". La sua vettura non è mai stata in sintonia con il difficile tracciato di Singapore e Max ha dovuto abbandonare la giornata dopo la Q2 in undicesima posizione.

Verstappen ha dovuto presentarsi davanti ai commissari di gara per dare spiegazioni a Garry Connelly (Australia), Matteo Perini e Tonio Liuzzi (Italia) e Paul Ng (Singapore) in tre occasioni: Attendere troppo a lungo prima di partire all'uscita della corsia dei box, ostacolare Yuki Tsunoda, intralciare il pilota della Williams Logan Sargeant.

Ma l'olandese ha potuto tirare un sospiro di sollievo: nessuno dei tre casi ha comportato una retrocessione in griglia, ci sono state solo due ammonizioni.

Nel caso dell'uscita dalla corsia dei box, i regolatori hanno concluso: "Sebbene il pilota non abbia tratto alcun vantaggio da questo comportamento, ha atteso per un tempo insolitamente lungo al semaforo, che avrebbe potuto avere un effetto potenzialmente negativo sugli avversari. Da qui un'ammonizione".

Anche Tsunoda riceve un cartellino giallo per essere stato trattenuto. I commissari della FIA hanno stabilito che anche il team aveva il dovere di avvertire il pilota dell'avvicinarsi del traffico. Da qui una multa di 5000 euro per la Red Bull Racing. Per quanto riguarda l'ingorgo prima dell'ultima curva, non c'è stata alcuna penalità. Anche Logan Sargeant ha dichiarato che Max aveva fatto tutto il possibile per accostare.



In un incontro con i media a Suzuka, il pilota della McLaren Lando Norris, secondo nel GP di Singapore dietro a Carlos Sainz, ha dichiarato: "Devo stare un po' attento a quello che dico perché non voglio iniziare un'altra polemica qui. Ma la manovra di Max contro Tsunoda, in particolare, meritava una penalità, secondo me".



"È abbastanza semplice: Verstappen ha ostacolato un avversario. Spetta ai piloti evitare situazioni del genere. Se non hai nient'altro da fare in un giro di lancio, puoi dare un'occhiata allo specchietto retrovisore. Ovviamente, alcuni piloti hanno difficoltà a farlo".



In questa stagione, Charles Leclerc a Monaco e Pierre Gasly in Spagna, ad esempio, hanno dovuto accettare retrocessioni sulla griglia di partenza per infrazioni simili, di solito di tre posizioni.





GP di Singapore, Circuito di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5