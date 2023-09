Lando Norris sobre Max Verstappen: "Penas mais duras".

Em Singapura, os responsáveis pelas regras analisaram três potenciais infracções do campeão mundial Max Verstappen. Mas o holandês escapou com duas advertências. Lando Norris não acha que isso seja correto.

O campeão de Fórmula 1 Max Verstappen descreveu o seu último treino em Singapura como "chocante". O seu carro nunca esteve em sintonia com a difícil pista de Singapura e Max teve de terminar o dia após a Q2 no décimo primeiro lugar.

Verstappen teve então de comparecer perante os comissários de pista para se explicar a Garry Connelly (Austrália), Matteo Perini e Tonio Liuzzi (Itália) e Paul Ng (Singapura) em três ocasiões: Esperar demasiado tempo antes de arrancar à saída da via das boxes, atrasar Yuki Tsunoda, atrapalhar o piloto da Williams Logan Sargeant.

Mas o holandês pode respirar de alívio: nenhum dos três casos levou a uma despromoção na grelha, houve apenas duas advertências.

No caso da saída das boxes, os reguladores concluíram: "Embora o piloto não tenha ganho qualquer vantagem com este comportamento, esperou durante um tempo invulgarmente longo nos semáforos, o que poderia ter tido um efeito potencialmente negativo nos seus adversários. Daí a advertência".

Tsunoda também recebe um cartão amarelo por ter ficado retido. Os comissários da FIA repreenderam a equipa que também tinha o dever de avisar o piloto da aproximação do trânsito. Daí uma coima de 5000 euros para a Red Bull Racing. Quanto ao engarrafamento antes da última curva, não houve qualquer penalização. Até Logan Sargeant disse que Max tinha feito tudo o que podia para encostar.



Numa ronda de imprensa em Suzuka, o piloto da McLaren, Lando Norris, segundo no GP de Singapura atrás de Carlos Sainz, diz: "Tenho de ter algum cuidado com o que digo, porque não quero começar outra controvérsia aqui. Mas a manobra de Max contra Tsunoda, em particular, merecia uma penalização na minha opinião."



"É muito simples: o Verstappen meteu-se no caminho de um adversário. Cabe aos pilotos evitar situações como esta. Se não tiveres mais nada para fazer numa volta de saída, podes olhar para o espelho retrovisor. Obviamente, alguns pilotos têm dificuldade em fazer isso".



Esta época, Charles Leclerc no Mónaco e Pierre Gasly em Espanha, por exemplo, tiveram de aceitar despromoções na grelha por infracções semelhantes, normalmente de três lugares.





GP de Singapura, Circuito de Rua de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 s

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5