1ère séance d'entraînement à Suzuka : Max Verstappen à nouveau au top

Après un week-end difficile à Singapour, Max Verstappen a de nouveau démontré sa supériorité lors de la première séance d'essais libres à Suzuka. Il est resté plus de six dixièmes plus rapide que le reste du peloton.

Quelques jours seulement après le GP de Singapour, les stars de la Formule 1 ont pu mettre les gaz sur le circuit de Suzuka. L'asphalte du circuit traditionnel japonais s'était réchauffé à 36,8 degrés Celsius, la température extérieure était de 27,6 degrés lorsque Max Verstappen a été le premier à prendre la piste. Avec 1:33,719 min, le champion en titre a également établi le premier temps au tour du week-end. Il a rapidement amélioré son record à 1:33,354 min.

Tous les pilotes ont pu utiliser deux trains de pneus supplémentaires fournis par Pirelli à des fins de test lors de la première et de la deuxième séance d'essais. Chaque pilote disposait ainsi de six trains de pneus au lieu des quatre habituels. Plusieurs pilotes ont choisi les pneus d'essai pour leur première sortie : Fernando Alonso, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Pierre Gasly, George Russell, Liam Lawson, Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Alex Albon, Lance Stroll, Yuki Tsunoda et Lewis Hamilton ont roulé avec les gommes d'essai non marquées.

Max Verstappen, Sergio Pérez et Nico Hülkenberg ont effectué leurs premiers tours de roue avec les pneus durs, Oscar Piastri, Lando Norris, Valtteri Bottas et Guanyu Zhou avaient monté des pneus médiums. Verstappen et Pérez sont passés aux pneus d'essai après cinq tours, tandis qu'Alonso avait le mélange moyennement dur sur sa voiture après cinq tours.

Verstappen a utilisé les pneus d'essai pour établir une nouvelle référence avec 1:32,597 min. Derrière lui, Pérez, Piastri, Norris, Alonso, Russell, Leclerc, Sainz, Hamilton et Bottas se sont placés dans le top 10. Hülkenberg, Ocon, Zhou, Magnussen, Gasly, Lawson, Sargeant, Albon et Stroll suivaient après les 15 premières minutes.

A mi-parcours, Verstappen était également en tête, le Néerlandais ayant amélioré son meilleur temps à 1:32,442 min. Pérez, Alonso, Hülkenberg, Russell, Norris, Hamilton, Stroll, Gasly et Lawson occupaient les autres places du top 10. Un peu plus tard, le champion du monde est passé aux pneus tendres et a gravé un temps au tour de 1:31,647 min sur l'asphalte. Il était ainsi 1,396 seconde plus rapide que son coéquipier, qui était à ce moment-là le deuxième plus rapide.

Les pilotes Ferrari ont fait de même et se sont glissés entre le duo Red Bull Racing. Néanmoins, Sainz, qui était le plus rapide des deux coéquipiers dans les voitures rouges, manquait encore 0,626 seconde au temps de Verstappen. Pour Leclerc, qui roulait avec une nouvelle sous-couche, le retard était encore de près d'une seconde.

Vingt minutes avant la fin de la séance, Lawson a signalé une légère pluie sur sa visière. Mais pour l'instant, les stars du GP ont pu continuer à rouler sur les slicks. La pluie s'est intensifiée au cours des dernières minutes, mais les stars du GP ont tout de même pu continuer à s'améliorer sur les slicks. Les pilotes Mercedes ont renoncé à utiliser les pneus tendres. Les pilotes étoilés se sont donc retrouvés loin sur la feuille des temps.

Norris et Piastri ont en revanche profité des dernières minutes pour marquer les esprits. Norris a terminé la chasse aux temps avec le troisième tour le plus rapide, Piastri était finalement le septième meilleur temps. Le héros local Tsunoda, cinquième pilote le plus rapide du plateau, a quant à lui provoqué une explosion de joie.

1ère séance d'entraînement, Singapour

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184