Prove 1 Suzuka: Max Verstappen di nuovo al top

A pochi giorni dal GP di Singapore, le stelle della Formula 1 hanno potuto accelerare sul circuito di Suzuka. L'asfalto del tradizionale circuito giapponese si era riscaldato fino a 36,8 gradi Celsius, mentre la temperatura esterna era di 27,6 gradi quando Max Verstappen è sceso in pista per primo. Con 1:33.719 min, il campione in carica ha fatto segnare anche il primo tempo sul giro del weekend. Ben presto ha migliorato il miglior tempo in 1:33.354 min.

A tutti i piloti è stato concesso di utilizzare due set di pneumatici extra nella prima e nella seconda sessione di prove, forniti da Pirelli a scopo di test. Ciò significa che ogni pilota ha avuto a disposizione sei set di pneumatici invece dei soliti quattro. Diversi piloti hanno scelto i pneumatici di prova per la prima uscita: Fernando Alonso, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Pierre Gasly, George Russell, Liam Lawson, Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Alex Albon, Lance Stroll, Yuki Tsunoda e Lewis Hamilton hanno utilizzato la gomma di prova non marcata.

Max Verstappen, Sergio Pérez e Nico Hülkenberg hanno effettuato i primi giri con le gomme dure, mentre Oscar Piastri, Lando Norris, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou hanno utilizzato le gomme medie. Verstappen e Pérez sono passati ai pneumatici di prova dopo cinque giri, mentre Alonso aveva la mescola medio-dura sulla vettura dopo cinque giri.

Verstappen ha utilizzato i pneumatici di prova per stabilire un nuovo riferimento di 1:32.597 minuti, con Pérez, Piastri, Norris, Alonso, Russell, Leclerc, Sainz, Hamilton e Bottas dietro di lui nelle altre prime 10 posizioni. Hülkenberg, Ocon, Zhou, Magnussen, Gasly, Lawson, Sargeant, Albon e Stroll seguivano nelle altre posizioni dopo i primi 15 minuti.

Anche Verstappen era in testa a metà gara: l'olandese aveva migliorato il suo miglior tempo a 1:32.442 min. Pérez, Alonso, Hülkenberg, Russell, Norris, Hamilton, Stroll, Gasly e Lawson occupavano le altre 10 posizioni. Poco dopo, il campione del mondo è passato alle gomme morbide e ha fatto segnare un tempo di 1:31.647 min sull'asfalto. Un tempo di 1,396 secondi superiore a quello del suo compagno di squadra, che in quel momento era il secondo più veloce.

I piloti della Ferrari hanno fatto lo stesso e si sono infilati tra il duo della Red Bull Racing. Tuttavia, Sainz, che era il più veloce dei due compagni di squadra sulle rosse, era ancora a 0,626 secondi dal tempo di Verstappen. Per Leclerc, che correva con un nuovo sottoscocca, il distacco era ancora di poco meno di un secondo.

A 20 minuti dalla fine della sessione, Lawson ha segnalato una leggera pioggia sulla visiera. Per il momento, però, i protagonisti del GP hanno potuto continuare con le gomme slick. Negli ultimi minuti la pioggia si è intensificata, ma le stelle del GP sono riuscite a migliorare ulteriormente con le slick. I piloti Mercedes si sono astenuti dall'uscire con le gomme morbide. Di conseguenza, i piloti di punta erano molto indietro nella classifica dei tempi.

Norris e Piastri, invece, hanno sfruttato gli ultimi minuti per lasciare il segno. Norris ha concluso con il terzo giro più veloce, mentre Piastri ha ottenuto il settimo tempo. L'eroe locale Tsunoda, che alla fine era il quinto pilota più veloce dello schieramento, è stato motivo di esultanza.

1a prova, Singapore

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08° Alex Albon (T), Williams, +1.344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13° George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184