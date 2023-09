Treino 1 Suzuka: Max Verstappen de novo no topo

Após o difícil fim de semana em Singapura, Max Verstappen voltou a demonstrar a sua superioridade nos primeiros treinos livres em Suzuka. Ele foi mais de seis décimos mais rápido do que o resto do pelotão.

Apenas alguns dias após o GP de Singapura, as estrelas da Fórmula 1 foram autorizadas a acelerar no Circuito de Suzuka. O asfalto do tradicional circuito japonês tinha aquecido até 36,8 graus Celsius, a temperatura exterior era de 27,6 graus quando Max Verstappen entrou em pista primeiro. Com 1:33.719 min, o atual campeão também estabeleceu a primeira volta do fim de semana. Em seguida, melhorou o melhor tempo para 1:33.354 min.

Todos os pilotos foram autorizados a utilizar dois jogos extra de pneus na primeira e segunda sessões de treinos, que a Pirelli forneceu para efeitos de teste. Isto significa que cada piloto tinha seis jogos de pneus em vez dos quatro habituais. Vários pilotos escolheram os pneus de teste para a primeira saída: Fernando Alonso, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Pierre Gasly, George Russell, Liam Lawson, Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Alex Albon, Lance Stroll, Yuki Tsunoda e Lewis Hamilton usaram a borracha de teste sem marca.

Max Verstappen, Sergio Pérez e Nico Hülkenberg fizeram as primeiras voltas com os pneus duros, enquanto Oscar Piastri, Lando Norris, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou usaram os pneus médios. Verstappen e Pérez mudaram para os pneus de teste após cinco voltas, enquanto Alonso tinha o composto médio duro no carro após cinco voltas.

Verstappen usou os pneus de teste para estabelecer uma nova marca de 1:32.597 minutos, com Pérez, Piastri, Norris, Alonso, Russell, Leclerc, Sainz, Hamilton e Bottas atrás dele nas outras 10 primeiras posições. Hülkenberg, Ocon, Zhou, Magnussen, Gasly, Lawson, Sargeant, Albon e Stroll seguiam nas outras posições após os primeiros 15 minutos.

Verstappen também estava na frente a meio da corrida, tendo o holandês melhorado o seu melhor tempo para 1:32.442 min. Pérez, Alonso, Hülkenberg, Russell, Norris, Hamilton, Stroll, Gasly e Lawson ocupavam as outras 10 primeiras posições. Pouco depois, o campeão do mundo mudou para os pneus macios e efectuou uma volta de 1:31.647 minutos no asfalto. Este tempo foi 1,396 segundos mais rápido do que o seu companheiro de equipa, que foi o segundo mais rápido nessa altura.

Os pilotos da Ferrari fizeram o mesmo e colocaram-se entre a dupla da Red Bull Racing. No entanto, Sainz, que era o mais rápido dos dois companheiros de equipa nos carros vermelhos, ainda estava a 0,626 segundos do tempo de Verstappen. Para Leclerc, que estava a correr com uma nova carroçaria, a diferença era ainda de pouco menos de um segundo.

A 20 minutos do final da sessão, Lawson registou uma chuva ligeira na sua viseira. Mas, para já, as estrelas do GP puderam continuar com os slicks. Nos últimos minutos, a chuva intensificou-se, mas as estrelas da GP conseguiram melhorar ainda mais com os slicks. Os pilotos da Mercedes abstiveram-se de sair com os pneus macios. Consequentemente, os pilotos estrela ficaram muito abaixo na tabela de tempos.

Norris e Piastri, por outro lado, aproveitaram os últimos minutos para deixar a sua marca. Norris terminou com a terceira volta mais rápida, Piastri foi o sétimo mais rápido no final. O herói local Tsunoda, que foi o quinto piloto mais rápido do pelotão no final, foi motivo de júbilo.

1º treino, Singapura

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 seg

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08º Alex Albon (T), Williams, +1,344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13º George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,565

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184