Max Verstappen : Premier triomphe avant même le début du GP

Les stars de Red Bull Racing Max Verstappen et Sergio Pérez se sont imposés face au duo AlphaTauri Yuki Tsunoda et Liam Lawson lors d'une compétition très particulière au stade Ariake de Tokyo.

A Singapour, la star de Red Bull Racing Max Verstappen a dû se contenter de la cinquième place. Au Japon, le champion en titre a pu fêter sa première victoire avant même le début du week-end de course. Le double champion a affronté, avec son coéquipier Sergio Pérez, le duo AlphaTauri Yuki Tsunoda et Liam Lawson.

La compétition s'est déroulée dans le cadre des "(Un)serious Race Series" au stade Ariake de Tokyo. Les quatre stars du GP se sont affrontées dans des "kei trucks", de petits camions pick-up japonais, et ont dû faire leurs preuves dans différentes épreuves. Au final, les pilotes de Red Bull Racing ont été les vainqueurs radieux.

Verstappen a déclaré après coup : "J'ai pris du plaisir à conduire les "kei trucks". Cependant, je n'ai pas encore trouvé le DRS. C'était une bonne préparation pour la course de ce week-end". Et Pérez d'ajouter en riant : "C'était une journée amusante. C'est génial de faire partie de la famille Red Bull, car nous pouvons participer à de nombreux événements fous dans le monde entier, mais je ne m'attendais pas à relever ce défi ici à Tokyo. J'aurais juste aimé que les camions Kei aient plus d'appui".

Le héros local Tsunoda a révélé : "Quand j'avais 18 ans, j'ai conduit quelques fois des camions Kei. Mon grand-père en avait un pour le jardinage. Le camion avait la taille parfaite, s'adaptait parfaitement et c'était un plaisir de le conduire". Lawson a décrit : "Le point culminant a été la course à la fin, lorsque j'ai dû empiler quelques caisses. Sur le chemin du retour, Yuki a braqué agressivement dans un virage. Je n'étais pas préparé à cela et je suis tombé sur lui, passant au point mort au passage".

