Max Verstappen: Primo trionfo già prima dell'inizio del GP

A Singapore, la stella della Red Bull Racing Max Verstappen ha dovuto accontentarsi del quinto posto, ma in Giappone il campione in carica ha avuto la sua prima vittoria da festeggiare prima ancora che iniziasse il weekend di gara. Il due volte campione ha fatto squadra con il suo compagno di squadra Sergio Pérez contro il duo AlphaTauri di Yuki Tsunoda e Liam Lawson.

La competizione si è svolta nell'ambito delle "Un(Un)serious Race Series" presso l'Ariake Stadium di Tokyo. Le quattro star del GP sono state messe l'una contro l'altra a bordo dei cosiddetti "Kei Trucks", piccoli pick-up giapponesi, e hanno dovuto mettersi alla prova in varie competizioni... Alla fine, i piloti della Red Bull Racing hanno vinto alla grande.

Verstappen ha dichiarato: "Guidare i Kei Trucks è stato divertente. Tuttavia, non ho ancora trovato il DRS. È stata una buona preparazione per la gara di questo fine settimana". E Pérez ha aggiunto ridendo: "È stata una giornata divertente. È bello far parte della famiglia Red Bull perché possiamo partecipare a molti eventi folli in tutto il mondo, ma non mi sarei mai aspettato di fare questa sfida qui a Tokyo. Vorrei solo che i camion Kei avessero più deportanza".

L'eroe locale Tsunoda ha rivelato: "Quando avevo 18 anni, ho guidato qualche volta i camion Kei. Mio nonno ne aveva uno per il giardinaggio. Il camion aveva le dimensioni perfette, si adattava perfettamente ed era divertente da guidare". Lawson ha raccontato: "Il momento clou è stata la corsa alla fine, quando ho dovuto impilare delle scatole. Al ritorno, Yuki ha sterzato in modo aggressivo in una curva. Non ero preparato e sono caduto sopra di lui, mettendo in folle nel frattempo".

