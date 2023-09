Max Verstappen: Primeiro triunfo já antes do início do GP

As estrelas da Red Bull Racing, Max Verstappen e Sergio Pérez, superaram a dupla da AlphaTauri, Yuki Tsunoda e Liam Lawson, numa disputa muito especial no Estádio Ariake, em Tóquio.

Em Singapura, a estrela da Red Bull Racing, Max Verstappen, teve de se contentar com o quinto lugar, mas no Japão, o atual campeão teve a sua primeira vitória para celebrar antes mesmo do fim de semana de corrida começar. O bicampeão juntou-se ao seu companheiro de equipa Sergio Pérez contra a dupla da AlphaTauri, Yuki Tsunoda e Liam Lawson.

A competição teve lugar no âmbito da "Un(Un)serious Race Series", no Estádio Ariake, em Tóquio. As quatro estrelas do GP foram colocadas umas contra as outras nos chamados "Kei Trucks", pequenas carrinhas japonesas, e tiveram de provar o seu valor em várias competições... No final, os pilotos da Red Bull Racing foram os grandes vencedores.

Verstappen disse depois: "Conduzir os Kei Trucks foi divertido. No entanto, ainda não encontrei o DRS. Foi uma boa preparação para a corrida deste fim de semana". E Pérez acrescentou com uma gargalhada: "Foi um dia divertido. É ótimo fazer parte da família Red Bull, pois podemos participar em muitos eventos loucos em todo o mundo, mas nunca esperei fazer este desafio aqui em Tóquio. Só gostava que os camiões Kei tivessem mais downforce".

O herói local Tsunoda revelou: "Quando tinha 18 anos, conduzi camiões Kei algumas vezes. O meu avô tinha um para jardinagem. O camião tinha o tamanho perfeito, encaixava perfeitamente e era divertido de conduzir." Lawson descreveu: "O ponto alto foi a corrida no final, quando tive de empilhar algumas caixas. No caminho de volta, Yuki entrou agressivamente numa curva. Não estava preparado para isso e caí em cima dele, passando para ponto morto no processo."

1º treino, Singapura

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 seg

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08º Alex Albon (T), Williams, +1,344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13º George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,565

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184