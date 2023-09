Oscar Piastri (McLaren) : Conseils de Mark Webber

Peu avant le début du week-end japonais, McLaren a annoncé avoir trouvé un accord avec Oscar Piastri pour une prolongation de contrat de deux ans. Et comme le jeune Australien disposait déjà d'un accord jusqu'en 2024 inclus, il restera à bord de l'écurie britannique de tradition au moins jusqu'à fin 2026.

Le débutant en Formule 1 de 22 ans a déclaré à Suzuka : "Je suis bien sûr très heureux que la prolongation du contrat ait déjà été annoncée. Nous nous étions déjà mis d'accord pour l'année prochaine et le fait que nous puissions continuer jusqu'en 2026 est très excitant. Je suis très heureux que mon avenir soit assuré à Papaya-Orange".

"C'est toujours agréable d'avoir une certaine sécurité", a ajouté Piastri. "Cela avait du sens pour moi de prolonger l'accord, et je suppose que cela avait aussi du sens pour l'équipe de poursuivre notre collaboration, car cela assure une certaine stabilité. Cela crée de la confiance pour nous tous".

Pour le week-end de course au Japon, un conseil a été donné par le vétéran des GP Mark Webber, qui est le manager de la jeune star des GP. Piastri a raconté : "Il m'a dit de préparer ma nuque pour le premier secteur, c'est le premier conseil qu'il m'a donné. Bien sûr, de nombreux facteurs entrent en jeu ici, et c'est l'un d'entre eux. Le vent n'est pas non plus à négliger, une longue course nous attend et il y a beaucoup de virages où les pneus sont fortement sollicités. Il y a beaucoup de facteurs de succès, mais je pense que la nuque est l'un des plus importants".

1ère séance d'essais, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184