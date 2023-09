Oscar Piastri (McLaren): Consigli da Mark Webber

Poco prima dell'inizio del weekend giapponese, la McLaren ha annunciato di aver concordato un prolungamento del contratto di due anni con Oscar Piastri. Poiché il giovane australiano aveva già un accordo fino al 2024 compreso, rimarrà a bordo della tradizionale scuderia britannica almeno fino alla fine del 2026.

Il 22enne esordiente in Formula 1 ha commentato a Suzuka: "Sono ovviamente molto felice che il prolungamento del contratto sia già stato annunciato. Ci eravamo già accordati per il prossimo anno e il fatto che ora continueremo fino al 2026 è entusiasmante. Sono molto felice che il mio futuro in Papaya Orange sia assicurato".

"È sempre bello avere una certa sicurezza", ha aggiunto Piastri. "Per me ha avuto senso prolungare l'accordo e credo abbia avuto senso anche per la squadra continuare a lavorare insieme perché garantisce una certa coerenza. Crea fiducia per tutti noi".

Per il weekend di gara in Giappone, c'è stata una punta di cappello da parte del veterano del GP Mark Webber, che è il manager della giovane stella del GP. Piastri ha raccontato: "Mi ha detto di preparare il collo per il primo settore, è stato il suo primo consiglio. Naturalmente, ci sono molti fattori in gioco e questo è uno di quelli. Anche il vento non è da trascurare, ci aspetta una gara lunga e ci sono molte curve in cui gli pneumatici sono messi a dura prova. Ci sono molti fattori di successo, ma credo che il collo sia uno di quelli importanti".

1a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08° Alex Albon (T), Williams, +1.344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13° George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184