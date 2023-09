Oscar Piastri (McLaren): Conselhos de Mark Webber

A estrela da McLaren, Oscar Piastri, falou em Suzuka sobre a extensão do seu contrato e a sua primeira participação num GP no tradicional circuito japonês. E revelou os conselhos que recebeu do seu empresário Mark Webber.

Pouco antes do início do fim de semana do Japão, a McLaren anunciou que havia acertado uma extensão de contrato de dois anos com Oscar Piastri. E como o jovem australiano já tinha um acordo até 2024, inclusive, ele permanecerá a bordo da tradicional equipe de corrida britânica até pelo menos o final de 2026.

O estreante na Fórmula 1, de 22 anos, comentou em Suzuka: "É claro que estou muito feliz que a extensão do contrato já tenha sido anunciada. Já tínhamos chegado a acordo para o próximo ano e o facto de irmos continuar até 2026 é emocionante. Estou muito contente por o meu futuro na Papaya Orange estar assegurado".

"É sempre bom ter alguma segurança", acrescentou Piastri. "Fazia sentido para mim prolongar o acordo e acho que também fazia sentido para a equipa continuarmos a trabalhar juntos, porque proporciona alguma consistência. Cria confiança para todos nós."

Para o fim de semana de corrida no Japão, houve uma ponta do chapéu do veterano Mark Webber, que é o manager da jovem estrela de GP. Piastri contou: "Ele disse para preparar o meu pescoço para o primeiro sector, foi o primeiro conselho que me deu. Claro que há muitos factores em jogo aqui, e este é um deles. O vento também não deve ser ignorado, estamos numa corrida longa e há muitas curvas em que os pneus são muito exigidos. Há muitos factores para o sucesso, mas penso que o pescoço é um dos mais importantes."

1º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 seg

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08º Alex Albon (T), Williams, +1,344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13º George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,565

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184