Sergio Pérez: Confianza tras la sesión en el simulador

En Singapur, Max Verstappen y Sergio Pérez tuvieron mucho trabajo para mantener a sus pilotos de GP en la pista. Las dos estrellas de Red Bull Racing, que hasta la carrera nocturna en el circuito urbano se habían adjudicado todas las victorias en lo que va de temporada, no consiguieron entrar en la Q3 en la clasificación del sábado.

En la carrera, también tuvieron que ceder las primeras posiciones a la competencia, con el líder del campeonato del mundo haciéndolo mejor en quinta posición que el mexicano, que tuvo que conformarse con la octava plaza y cuatro nuevos puntos en el mundial. Echando la vista atrás, el piloto de Guadalajara explica: "Creo que fuimos un poco más competitivos en carrera que en los entrenamientos finales, pero aun así no fuimos tan buenos en comparación con los rivales."

Que sería difícil ya se había puesto de manifiesto en el simulador, como revela Pérez: "La conducción en Singapur ya se sintió mal en el simulador." La preparación para el fin de semana de carreras en Japón, en cambio, fue prometedora. Pérez comenta: "Me sentí bien, así que espero que podamos confirmarlo en la pista".

No ve ninguna razón para que su equipo no recupere su antigua fuerza en la montaña rusa japonesa, subraya confiado el actual subcampeón del Mundo. "Todavía no entendemos del todo por qué fue tan difícil en Singapur, pero esta pista de aquí es completamente diferente. Así que no veo por qué no deberíamos ser fuertes. De hecho, este debería ser uno de los mejores circuitos para nosotros este año".

El inicio del fin de semana fue más bien discreto para Pérez. El seis veces ganador del GP, que corría con una configuración de coche diferente a la de su compañero de equipo, no pudo pasar del undécimo puesto en la primera sesión de entrenamientos porque no pudo poner los neumáticos a temperatura. Verstappen, por su parte, marcó la vuelta rápida y fue más de seis décimas más rápido que el resto de pilotos de GP.

1ª sesión libre, Japón

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.626 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0.745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08º Alex Albon (T), Williams, +1.344

09º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13º George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19º Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184