Sergio Pérez : Confiance après l'utilisation du simulateur

A Singapour, Max Verstappen et Sergio Pérez ont eu fort à faire pour maintenir leurs voitures de course GP sur la piste. Les deux stars de Red Bull Racing, qui s'étaient partagé toutes les victoires de la saison jusqu'à la course de nuit sur le circuit routier, n'ont pas réussi à se hisser en Q3 lors des qualifications du samedi.

En course également, ils ont dû laisser les premières places à leurs concurrents, le leader du championnat du monde faisant mieux (5e) que le Mexicain, qui a dû se contenter de la 8e place et de quatre nouveaux points au championnat du monde. Rétrospectivement, le pilote de Guadalajara explique : "Je pense que nous étions un peu plus compétitifs en course que lors des essais finaux, mais nous n'étions tout de même pas aussi bons que nos adversaires".

Le fait que ce serait difficile s'était déjà dessiné dans le simulateur, comme le révèle Pérez : "La conduite à Singapour se sentait déjà mal dans le simulateur". En revanche, la préparation pour le week-end de course au Japon s'est avérée prometteuse. Pérez déclare à ce sujet : "Cela se sentait bien, j'espère donc que nous pourrons confirmer cela sur la piste".

L'actuel deuxième du championnat du monde a souligné avec assurance qu'il ne voyait aucune raison pour que son équipe ne retrouve pas sa force d'antan sur les montagnes russes japonaises. "Nous ne comprenons toujours pas pourquoi cela a été si difficile à Singapour, mais ce circuit est très différent. Je ne vois donc pas pourquoi nous ne pourrions pas être forts. En fait, ce devrait être l'un des meilleurs endroits pour nous cette année".

Le début du week-end de course a été plutôt timide pour Pérez. Le sextuple vainqueur de GP, qui roulait avec des réglages de voiture différents de ceux de son coéquipier, n'a pas dépassé la onzième place lors de la première séance d'essais, faute d'avoir pu faire monter ses pneus en température. En revanche, Verstappen a réalisé le meilleur tour, restant plus de six dixièmes plus rapide que tous les autres pilotes GP.

1ère séance d'essais, Japon

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184