Sergio Pérez: fiducia dopo la sessione al simulatore

A Singapore, Max Verstappen e Sergio Pérez hanno avuto il loro bel da fare per tenere in pista i loro piloti GP. Le due stelle della Red Bull Racing, che fino alla gara notturna sul circuito cittadino avevano conquistato tutte le vittorie di questa stagione, non sono riuscite a entrare in Q3 nelle qualifiche di sabato.

Anche in gara hanno dovuto cedere le prime posizioni alla concorrenza, con il leader del mondiale che ha fatto meglio del messicano, quinto, che si è dovuto accontentare dell'ottavo posto e di quattro punti freschi di campionato del mondo. Guardando al passato, il pilota di Guadalajara spiega: "Credo che in gara siamo stati un po' più competitivi rispetto alle prove finali, ma comunque non eravamo così bravi rispetto agli avversari".

Che sarebbe stato difficile lo si era già capito al simulatore, come rivela Pérez: "La guida a Singapore si era già sentita male al simulatore". La preparazione per il weekend di gara in Giappone, invece, è stata promettente. Pérez commenta: "Le sensazioni sono state buone, spero di poterle confermare in pista".

Non vede alcun motivo per cui la sua squadra non possa ritrovare la sua vecchia forza sulle montagne russe giapponesi, ha sottolineato fiducioso l'attuale vicecampione del mondo. "Non abbiamo ancora capito bene perché sia stato così difficile a Singapore, ma la pista qui è completamente diversa. Non vedo perché non dovremmo essere forti. Anzi, questa dovrebbe essere una delle piste migliori per noi quest'anno".

L'inizio del weekend di gara è stato piuttosto sottotono per Pérez. Il sei volte vincitore di un GP, che aveva una vettura con un assetto diverso da quello del suo compagno di squadra, non è riuscito ad andare oltre l'undicesimo posto nella prima sessione di prove perché non riusciva a mandare in temperatura gli pneumatici. Verstappen, invece, ha fatto segnare il giro più veloce ed è stato più veloce di oltre sei decimi rispetto a tutti gli altri piloti del GP.

1a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08° Alex Albon (T), Williams, +1.344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13° George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184