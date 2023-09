Sergio Pérez: Confiança após a sessão no simulador

Sergio Pérez estava confiante na sua própria competitividade em Suzuka, depois de um fim de semana de corrida difícil em Singapura. No entanto, o início do fim de semana do mexicano foi moderado.

Em Singapura, Max Verstappen e Sergio Pérez não tiveram mãos a medir para manter os seus pilotos de GP em pista. As duas estrelas da Red Bull Racing, que até à corrida nocturna no circuito de rua tinham conquistado todas as vitórias até agora nesta temporada, não conseguiram passar à Q3 na qualificação de sábado.

Na corrida, também tiveram de ceder as posições cimeiras à concorrência, com o líder do campeonato do mundo a fazer melhor em quinto do que o mexicano, que teve de se contentar com o oitavo lugar e quatro novos pontos no campeonato do mundo. Olhando para trás, o piloto de Guadalajara explica: "Acho que fomos um pouco mais competitivos na corrida do que nos treinos finais, mas ainda assim não fomos tão bons em comparação com a oposição."

O facto de ser difícil já se tinha tornado evidente no simulador, como Pérez revela: "A condução em Singapura já tinha sido má no simulador." A preparação para o fim de semana de corrida no Japão, por outro lado, foi promissora. Pérez comenta: "Senti-me bem, por isso espero que possamos confirmar isso em pista".

Ele não vê razão para que a sua equipa não recupere a sua antiga força na montanha-russa japonesa, sublinhou o atual vice-campeão do Mundo com confiança. "Ainda não percebemos bem porque é que foi tão difícil em Singapura, mas esta pista aqui é completamente diferente. Por isso, não vejo porque é que não havemos de ser fortes. De facto, esta deverá ser uma das melhores pistas para nós este ano."

O início do fim de semana de corrida foi bastante moderado para Pérez. O seis vezes vencedor de GPs, que estava a utilizar uma configuração de carro diferente da do seu colega de equipa, não conseguiu ir além do décimo primeiro lugar na primeira sessão de treinos, porque não conseguiu colocar os pneus à temperatura adequada. Verstappen, por outro lado, estabeleceu a volta mais rápida e foi mais de seis décimos mais rápido do que todos os outros pilotos do GP.

1º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 seg

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08º Alex Albon (T), Williams, +1,344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13º George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,565

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184