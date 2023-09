Mick Schumacher : Le directeur de l'équipe Alpine confirme les discussions

La question de l'avenir de Mick Schumacher préoccupe les fans et les journalistes depuis un certain temps déjà. L'Allemand, qui est passé sur le banc de touche de Mercedes après deux années passées dans la monoplace Haas, ne cache pas que son plus grand souhait est de retrouver la grille de départ de la Formule 1.

Mais actuellement, les choses ne se présentent pas bien pour le jeune homme de 24 ans, qui a de moins en moins d'options. Après la confirmation par l'équipe Alfa Romeo de la paire de pilotes pour l'année prochaine - Zhou Guanyu et Valtteri Bottas restent à bord - il ne reste plus que Williams comme fournisseur de pain possible. Mais l'intérêt de l'équipe traditionnelle britannique pour l'engagement de Mick semble être limité.

A Singapour, on a donc spéculé sur un éventuel transfert du pilote aux 43 GP vers la catégorie prototype du championnat du monde des voitures de sport. La rumeur d'une offre d'Alpine en ce sens a été évoquée lors de la conférence de presse de la FIA sur le circuit de Suzuka. Et Bruno Famin, vice-président d'Alpine Motorsport et directeur par intérim chez les Français, a confirmé que des discussions étaient en cours avec Schumacher.

Famin a déclaré : "Il est vrai que nous discutons avec Mick de la possibilité de participer à notre programme d'endurance avec l'A424. Ce serait une bonne opportunité pour les deux parties, mais pour l'instant, nous ne faisons que parler. J'espère que nous organiserons bientôt un test".

Schumacher pourrait en outre conserver son rôle de réserviste en Formule 1, comme l'a confirmé Toto Wolff, chef de l'équipe Mercedes. "Si son engagement chez un autre constructeur lui permet d'être pilote de réserve chez nous, nous le garderons bien sûr", a précisé l'Autrichien.

