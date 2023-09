Mick Schumacher: il capo del team Alpine conferma i colloqui

Bruno Famin, team boss ad interim di Alpine, ha confermato alla conferenza stampa della FIA sul circuito di Suzuka che i francesi sono in trattativa con Mick Schumacher per un possibile ingresso nel WEC.

La domanda su cosa succederà a Mick Schumacher è da tempo nella mente di tifosi e giornalisti. Il tedesco, passato alla panchina della Mercedes dopo due anni alla Haas, non nasconde che il suo desiderio più grande è quello di tornare sulla griglia di partenza della Formula 1. Ma al momento le cose non si mettono bene per il 24enne, che si trova con sempre meno opzioni.

Ma al momento le cose non si mettono bene per il 24enne, che si ritrova con sempre meno opzioni. Ora che il team Alfa Romeo ha confermato la sua coppia di piloti per il prossimo anno - Zhou Guanyu e Valtteri Bottas rimarranno a bordo - solo la Williams rimane come possibile fornitore. Ma l'interesse per l'ingaggio di Mick sembra essere limitato alla tradizionale scuderia britannica.

A Singapore si è speculato su un possibile passaggio del 43 volte partecipante al GP alla categoria prototipi del World Sports Car Championship. La voce di un'offerta corrispondente da parte di Alpine è stata discussa durante la conferenza stampa della FIA sul circuito di Suzuka. Bruno Famin, vicepresidente di Alpine Motorsport e capo ad interim dell'azienda francese, ha confermato che sono in corso colloqui con Schumacher.

Famin ha spiegato: "È vero che stiamo parlando con Mick della possibilità di partecipare al nostro programma di endurance con la A424. Sarebbe una buona opportunità per entrambe le parti, ma al momento stiamo solo parlando. Speriamo di organizzare presto un test".

Schumacher potrebbe anche mantenere il ruolo di riserva in Formula 1, come ha confermato il team boss della Mercedes Toto Wolff. "Se il suo impegno con un altro costruttore gli consente di essere un pilota di riserva con noi, allora ovviamente lo terremo", ha chiarito l'austriaco.

1ª prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08° Alex Albon (T), Williams, +1.344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13° George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184