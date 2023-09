Mick Schumacher: Chefe da equipa Alpine confirma conversações

O chefe de equipa interino da Alpine, Bruno Famin, confirmou na conferência de imprensa da FIA no Circuito de Suzuka que os franceses estão em conversações com Mick Schumacher sobre uma possível entrada no WEC.

A questão do que acontecerá a Mick Schumacher tem estado na mente dos fãs e dos jornalistas há já algum tempo. O alemão, que passou para o banco da Mercedes depois de dois anos na Haas, não esconde que o seu maior desejo é regressar à grelha de partida da Fórmula 1.

Mas as coisas não estão a correr bem para o jovem de 24 anos, que tem cada vez menos opções. Agora que a equipa Alfa Romeo confirmou a sua equipa de pilotos para o próximo ano - Zhou Guanyu e Valtteri Bottas vão continuar a bordo - apenas a Williams permanece como um possível fornecedor. Mas o interesse em contratar Mick parece ser limitado na tradicional equipa britânica.

Em Singapura, especulou-se sobre uma possível mudança do piloto 43 vezes participante de GPs para a categoria de protótipos do Campeonato Mundial de Carros Desportivos. O rumor de uma oferta correspondente da Alpine foi discutido na conferência de imprensa da FIA no Circuito de Suzuka. E Bruno Famin, vice-presidente da Alpine Motorsport e chefe interino da empresa francesa, confirmou que estavam a decorrer conversações com Schumacher.

Famin explicou: "É verdade que estamos a falar com o Mick sobre a possibilidade de participar no nosso programa de resistência com o A424. Seria uma boa oportunidade para ambas as partes, mas de momento estamos apenas a falar. Esperamos organizar um teste em breve".

Schumacher também poderia manter o papel de reserva na Fórmula 1, como confirmou o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff. "Se o seu compromisso com outro fabricante permitir que ele seja um piloto de reserva conosco, então é claro que vamos mantê-lo", esclareceu o austríaco.

1º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 seg

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08º Alex Albon (T), Williams, +1,344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13º George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,565

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184