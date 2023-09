FP2 Suzuka: Max Verstappen in testa, Gasly si schianta

La seconda sessione di prove libere sul circuito di Suzuka si è svolta su pista asciutta e con una temperatura esterna di circa 28 gradi. L'asfalto della pista giapponese si era riscaldato fino a 39 gradi quando le luci alla fine della corsia dei box sono diventate verdi e Max Verstappen ha aperto la seconda sessione della giornata.

Poiché i piloti avevano a disposizione due set in più del solito a causa dei pneumatici prototipo, il campione in carica non è rimasto a lungo da solo. Il fuoriclasse della Red Bull Racing è sceso nuovamente in pista con il nuovo sottoscocca, già testato a Singapore ma poi nuovamente svitato. Anche il suo compagno di squadra Sergio Pérez ha potuto provare nuovamente il nuovo sottoscocca. Nella prima sessione di prove, la vettura aziendale del messicano era ancora equipaggiata con la vecchia versione.

Anche i piloti della Ferrari si sono presentati con una nuova sottoscocca, che solo Charles Leclerc ha montato sulla sua vettura nella prima sessione. Il suo compagno di squadra Carlos Sainz ha raccolto dati comparativi con il modello più vecchio ed è stato circa tre decimi più veloce del monegasco.

Verstappen ha preso il comando fin dal primo tentativo con un tempo sul giro migliore del suo FP1. Ciò è stato possibile anche grazie alle condizioni della pista, in costante miglioramento. Tutti i piloti ne hanno beneficiato e prima dell'intervallo Lando Norris è riuscito a battere il tempo di Verstappen di circa due decimi.

Il leader del campionato mondiale non si è lasciato sfuggire l'occasione. Con il secondo set di gomme morbide, ha completato il giro in 1:30.688 min, stabilendo un nuovo riferimento di circa tre decimi più veloce di Leclerc, che a questo punto era il suo primo inseguitore.

Negli ultimi 20 minuti, la maggior parte dei piloti si è concentrata sui long run, quindi c'è stato poco movimento nella classifica dei tempi, che è stata guidata da Verstappen, Leclerc, Norris, Sainz, George Russell, Fernando Alonso, Alex Albon, Oscar Piastri, Pérez, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Logan Sargeant.

Gasly ha esposto la bandiera rossa alla fine. Il francese del team Alpine ha frenato alla seconda curva Degner e non è riuscito a evitare un impatto con la ruota anteriore sinistra. Pertanto, nulla è cambiato nella classifica dei tempi.

2a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.804

07° Alex Albon (T), Williams, +0.867

08° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.974

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.022

10° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.051

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.083

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.106

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.109

14° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.141

15° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.453

16° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.477

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.481

18° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +1.490

19° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.491

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.632