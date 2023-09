FP2 Suzuka: Max Verstappen na frente, Gasly despista-se

Max Verstappen também foi a medida de todas as coisas na segunda sessão de treinos livres no Circuito de Suzuka - tanto numa volta rápida como em condições de corrida. A sessão terminou com uma bandeira vermelha, que foi acionada por Pierre Gasly.

A segunda sessão de treinos livres no Circuito de Suzuka teve lugar numa pista seca e com uma temperatura exterior de cerca de 28 graus Celsius. O asfalto da pista japonesa tinha aquecido até aos 39 graus quando as luzes no final da via das boxes ficaram verdes e Max Verstappen abriu a segunda sessão do dia.

Como os pilotos tinham dois jogos a mais do que o normal por causa dos pneus protótipos, o atual campeão não ficou sozinho por muito tempo. A estrela da Red Bull Racing voltou à estrada com a nova parte inferior da carroçaria, que já tinha sido testada em Singapura, mas que voltou a ser desaparafusada. O seu companheiro de equipa Sergio Pérez também foi autorizado a experimentar a nova carroçaria inferior. Na primeira sessão de treinos, o carro da empresa do mexicano ainda estava equipado com a versão antiga.

Os pilotos da Ferrari também se apresentaram com uma nova carroçaria inferior, que apenas Charles Leclerc tinha no seu carro na primeira sessão. O seu companheiro de equipa Carlos Sainz recolheu dados comparativos com o modelo antigo e também foi cerca de três décimos mais rápido do que o monegasco.

Verstappen assumiu a liderança logo na primeira tentativa, com um tempo de volta melhor do que o seu melhor FP1. Isto deveu-se sobretudo às condições da pista, que estavam a melhorar constantemente. Todos no pelotão beneficiaram deste facto e, antes do intervalo, Lando Norris conseguiu bater o tempo de Verstappen em cerca de dois décimos.

O líder do campeonato do mundo não deixou isso passar em branco. Com o segundo jogo de pneus macios, completou a volta em 1:30.688 min, estabelecendo uma nova marca que foi cerca de três décimos mais rápida do que Leclerc, que era o seu primeiro perseguidor nesta altura.

Nos últimos 20 minutos, a maioria dos pilotos concentrou-se nas corridas longas, por isso houve pouca movimentação na tabela de tempos, que foi liderada por Verstappen, Leclerc, Norris, Sainz, George Russell, Fernando Alonso, Alex Albon, Oscar Piastri, Pérez, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Logan Sargeant.

Gasly provocou uma bandeira vermelha no final. O francês da equipa Alpine travou na segunda curva Degner e não conseguiu evitar um impacto com a roda dianteira esquerda. Por isso, nada mudou na tabela de tempos.

2º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 seg

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07º Alex Albon (T), Williams, +0,867

08º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,632