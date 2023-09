Daniel Ricciardo: sessione al simulatore prima del ritorno in pista

Daniel Ricciardo deve continuare a pazientare fino a quando non potrà tornare nell'abitacolo dell'AlphaTauri. L'australiano, che è tornato in AlphaTauri dopo dieci weekend di Formula Uno sulla panchina della Red Bull Racing perché Nyck de Vries non si era comportato come sperato, deciderà da solo quando tornare in pista.

Ricciardo ha disputato solo due gare dal suo rientro, finendo tredicesimo in Ungheria e dovendosi accontentare del 16° posto al Circuito di Spa-Francorchamps. Successivamente, il circuito GP si è preso una breve pausa estiva, che si è conclusa con la gara di Zandvoort. Ricciardo aveva già saltato il 13° GP della stagione perché aveva riportato sette fratture alla mano sinistra in un incidente nella seconda sessione di prove alla curva Hugenholtz.

Il 34enne attende da allora il suo ritorno in pista, mentre il talento della Super Formula Liam Lawson, che a Singapore ha ottenuto i suoi primi due punti nel Campionato del Mondo con il nono posto, lo sostituisce. Il neozelandese è anche sulla griglia di partenza del circuito di Suzuka e potrebbe anche essere sulla seconda vettura AlphaTauri insieme a Yuki Tsunoda nel successivo weekend di gara in Qatar, perché non c'è fretta per il ritorno di Ricciardo, come ha sottolineato Jonathan Eddolls in Giappone.

Il capo ingegnere di gara dell'AlphaTauri ha rivelato nel paddock di Suzuka che l'otto volte vincitore del GP siederà al simulatore prima di tornare: "Abbiamo in programma un'altra sessione di simulatore prima del rientro, perché non c'è motivo da parte sua o nostra di rimandarlo in pista prima del tempo. La cosa peggiore sarebbe se tornasse prima che tutto sia guarito correttamente, il che potrebbe causare problemi".

"Il simulatore è un buon strumento per vedere come se la cava al volante con le sollecitazioni di una missione. Penso che la decisione finale sarà probabilmente presa da lui piuttosto che da noi", ha spiegato Eddolls. "Lui sa meglio di chiunque altro com'è il suo recupero e il dolore alla mano. Di sicuro non gli metteremo pressione perché al momento abbiamo tre buoni piloti".

2a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.804

07° Alex Albon (T), Williams, +0.867

08° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.974

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.022

10° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.051

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.083

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.106

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.109

14° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.141

15° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.453

16° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.477

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.481

18° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +1.490

19° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.491

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.632

1a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08° Alex Albon (T), Williams, +1.344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13° George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184