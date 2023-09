Daniel Ricciardo: Sessão no simulador antes do regresso

A recuperação de Daniel Ricciardo está a progredir. Mas antes que o australiano possa voltar a sentar-se no carro AlphaTauri, terá primeiro de se sentar no simulador, como salienta o engenheiro-chefe de corrida Jonathan Eddolls.

Daniel Ricciardo deve continuar a ser paciente até poder voltar ao cockpit da AlphaTauri. O australiano, que regressou à AlphaTauri depois de dez fins-de-semana de corrida de Fórmula 1 no banco da Red Bull Racing porque Nyck de Vries não teve o desempenho esperado, decidirá por si próprio quando voltará à pista.

Ricciardo só disputou duas corridas desde o seu regresso, terminando em décimo terceiro na Hungria e tendo de se contentar com o 16º lugar no Circuito de Spa-Francorchamps. Depois disso, o circuito de GP fez uma curta pausa de verão, que terminou com a corrida em Zandvoort. Ricciardo já tinha falhado o 13º GP da época por ter sofrido sete fracturas na mão esquerda num acidente na segunda sessão de treinos livres na curva Hugenholtz.

O piloto de 34 anos está à espera do seu regresso à pista desde então, enquanto o talento da Super Fórmula Liam Lawson, que marcou os seus dois primeiros pontos no Campeonato do Mundo em Singapura com o nono lugar, está a entrar como substituto. O neozelandês também está na grelha de partida no circuito de Suzuka e também poderá estar no segundo piloto da AlphaTauri ao lado de Yuki Tsunoda no fim de semana seguinte no Qatar, porque não há pressa para o regresso de Ricciardo, como Jonathan Eddolls sublinhou no Japão.

O engenheiro-chefe de corrida da AlphaTauri revelou no paddock de Suzuka que o oito vezes vencedor do GP vai sentar-se no simulador antes de regressar: "Temos mais uma sessão de simulador planeada antes do regresso, porque não há nenhuma razão da parte dele ou da nossa para o enviar de volta à pista prematuramente. O pior seria se ele voltasse antes de tudo estar bem curado, o que poderia causar problemas".

"O simulador é uma boa ferramenta para ver como ele lida ao volante com o stress de uma missão. Penso que a decisão final será provavelmente tomada por ele e não por nós", explicou Eddolls. "Ele sabe melhor do que ninguém como é a sua recuperação e as dores que sente na mão. Definitivamente não vamos colocar qualquer pressão sobre ele porque temos três bons pilotos neste momento."

