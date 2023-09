Max Verstappen (1er) : "Ce sera difficile en course".

Le leader du championnat du monde de Formule 1, Max Verstappen, a été le plus rapide lors des deux séances d'essais libres du vendredi à Suzuka. Le Néerlandais est satisfait de ce début de week-end japonais. Mais il évoque aussi ce qui rendra la course difficile.

Après un premier week-end difficile pour l'équipe Red Bull Racing à Singapour, Max Verstappen a vécu un vendredi réjouissant sur le circuit de Suzuka. Le double champion a terminé les deux séances d'essais en tête, avec 0,320 seconde d'avance sur la star de Ferrari Charles Leclerc, deuxième.

Le Néerlandais était également en bonne forme en course et son bilan intermédiaire était donc bon. "J'ai eu de bonnes sensations aujourd'hui", s'est réjoui le 47 fois vainqueur de GP. "Dès le premier tour, c'était un plaisir de piloter la voiture et nous étions très forts aussi bien sur un tour rapide que sur les runs les plus longs".

En vue de la course, le leader du championnat du monde a toutefois lancé un avertissement : "L'usure des pneus est très élevée sur ce circuit, ce sera donc difficile en course. Mais nous avons pris un bon départ dans le week-end".

Et à propos du rapport de force, Verstappen a déclaré : "Derrière moi, tout est serré, les Ferrari et les McLaren sont proches". Le pilote de 25 ans a ajouté, confiant : "Nous verrons bien, mais au final, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Nous devons optimiser nos performances et si nous y parvenons, nous pourrons jouer la pole position ici".

2e séance d'essais, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,688 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07. Alex Albon (T), Williams, +0,867

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1,632

1ère séance d'essais, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184