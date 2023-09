Max Verstappen (1°): "Sarà difficile in gara".

Il leader del Campionato del Mondo di Formula 1 Max Verstappen è stato il più veloce in entrambe le sessioni di prove del venerdì a Suzuka. L'olandese è soddisfatto dell'inizio del weekend giapponese. Ma dice anche cosa renderà difficile la gara.

Dopo che il team Red Bull Racing ha vissuto un weekend difficile a Singapore per la prima volta quest'anno, Max Verstappen ha avuto un venerdì piacevole sul circuito di Suzuka. Il due volte campione ha concluso entrambe le sessioni di prove con il miglior tempo, precedendo di 0,320 secondi il secondo classificato, il pilota della Ferrari Charles Leclerc.

L'olandese era in forma anche in assetto da gara e i suoi risultati intermedi sono stati altrettanto buoni. "Oggi mi sono sentito bene", ha dichiarato con soddisfazione il 47 volte vincitore di un GP. "Fin dal primo giro è stato un piacere guidare la macchina e siamo andati forte sia nel giro veloce che nei tratti più lunghi".

Guardando alla gara, tuttavia, il leader del Campionato del Mondo ha avvertito allo stesso tempo: "L'usura degli pneumatici è molto elevata su questa pista, quindi sarà difficile in gara. Ma abbiamo iniziato bene il weekend".

Per quanto riguarda il rapporto di forza, Verstappen ha dichiarato: "Tutto è vicino dietro di me, le Ferrari e le McLaren sono vicine". Il 25enne ha aggiunto con fiducia: "Vedremo, ma alla fine dobbiamo concentrarci su noi stessi. Dobbiamo ottimizzare le nostre prestazioni e se riusciremo a farlo, allora potremo correre per la pole qui".

2a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.804

07° Alex Albon (T), Williams, +0.867

08° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.974

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.022

10° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.051

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.083

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.106

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.109

14° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.141

15° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.453

16° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.477

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.481

18° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +1.490

19° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.491

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.632

1a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08° Alex Albon (T), Williams, +1.344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13° George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184