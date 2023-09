Lewis Hamilton: "Me faltó confianza en el coche".

Para Lewis Hamilton, el fin de semana de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka empezó de forma muy distinta a como había terminado el fin de semana de carreras en Singapur. En la primera sesión de entrenamientos libres, el piloto de Mercedes fue más de dos segundos más rápido que el mejor tiempo marcado por el líder del campeonato del mundo, Max Verstappen. Eso solo fue suficiente para el 16º puesto en la tabla de tiempos de la FP1.

Por la tarde, redujo la diferencia con el mejor tiempo del día, que volvió a celebrar el bicampeón, a 1,141 segundos. Pero incluso con eso no pasó del 14º puesto. Por supuesto, el siete veces Campeón del Mundo no se dio por satisfecho. Explicó: "Hoy ha sido un reto para nosotros. Me ha faltado confianza en el coche y eso ha contribuido a nuestras dificultades. Fue difícil encontrar el equilibrio adecuado del coche y no conseguimos controlarlo hasta el final de la segunda sesión".

"Los neumáticos se sobrecalentaron y eso hizo que estuviéramos bastante lejos de la cabeza de la tabla de tiempos", añadió el británico con un suspiro. "Sabemos que tenemos mucho trabajo que hacer esta noche para mejorar nuestro rendimiento", explicó.

"Pero creo que aún podemos mejorar. Hemos tenido viernes similares esta temporada y hemos sido más fuertes el sábado. Veremos entonces el sábado si podemos volver a hacerlo. Ahora nos esforzaremos para tener todas las posibilidades de seguir avanzando", se animó el 103 veces ganador de un GP.

2ª sesión libre, Japón

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.320seg

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0.464

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.549

05º George Russell (GB), Mercedes, +0.640

06º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.804

07º Alex Albon (T), Williams, +0,867

08º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.051

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.083

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1.106

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.109

14º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.141

15º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.453

16º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.477

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.481

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1.490

19º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.491

20º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.632

1ª sesión libre, Japón

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.626 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0.745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08º Alex Albon (T), Williams, +1.344

09º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13º George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19º Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184