Lewis Hamilton : "Je n'avais pas confiance en la voiture".



Par Vanessa Georgoulas - Traduction automatique de Allemand

LAT

Lewis Hamilton a connu un début de week-end de course difficile au Japon. La star de Mercedes était à plus d'une seconde du meilleur temps du jour lors de la séance d'entraînement du vendredi et a terminé 14e sur la feuille des temps.

