Lewis Hamilton: "Mi mancava la fiducia nella macchina".

Per Lewis Hamilton, il weekend di Formula 1 sul Circuito di Suzuka è iniziato in modo molto diverso da come si era concluso il weekend di gara a Singapore. Nella prima sessione di prove libere, il pilota della Mercedes è stato più veloce di oltre due secondi rispetto al miglior tempo fatto registrare dal leader del campionato mondiale Max Verstappen. Questo è stato sufficiente per ottenere il 16° posto nella classifica dei tempi delle FP1.

Nel pomeriggio, ha ridotto a 1,141 secondi il distacco dal miglior tempo della giornata, festeggiato ancora una volta dal due volte campione. Ma anche con questo non è andato oltre il 14° posto. Naturalmente, il sette volte campione del mondo non era soddisfatto. Ha spiegato: "Oggi è stata una sfida per noi. Non avevo fiducia nella vettura e questo ha contribuito alle nostre difficoltà. È stato difficile trovare il giusto bilanciamento della vettura e non siamo riusciti a gestirlo fino alla fine della seconda sessione".

"Le gomme si sono surriscaldate e questo ci ha fatto allontanare dalla vetta della classifica dei tempi", ha aggiunto il britannico con un sospiro. "Sappiamo di dover lavorare molto stasera per migliorare le nostre prestazioni", ha spiegato.

"Ma credo che possiamo ancora migliorare. In questa stagione abbiamo avuto venerdì simili e il sabato siamo stati più forti. Vedremo sabato se riusciremo a fare altrettanto. Ora ci impegneremo per avere tutte le possibilità di progredire", si è incoraggiato il 103 volte vincitore di un GP.

2a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.804

07° Alex Albon (T), Williams, +0.867

08° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.974

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.022

10° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.051

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.083

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.106

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.109

14° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.141

15° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.453

16° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.477

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.481

18° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +1.490

19° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.491

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.632

1a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08° Alex Albon (T), Williams, +1.344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13° George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184