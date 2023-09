Lewis Hamilton: "Faltava-me confiança no carro".

Lewis Hamilton teve um início difícil para o fim de semana de corridas no Japão. A estrela da Mercedes ficou a mais de um segundo do melhor tempo do dia nos treinos de sexta-feira, terminando em 14º na tabela de tempos.

Para Lewis Hamilton, o fim de semana de Fórmula 1 no Circuito de Suzuka começou de forma bastante diferente da forma como terminou o fim de semana de corrida em Singapura. Na primeira sessão de treinos livres, o piloto da Mercedes foi mais de dois segundos mais rápido do que o tempo registado pelo líder do campeonato do mundo, Max Verstappen. Isso foi suficiente apenas para o 16º lugar na tabela de tempos da FP1.

Na parte da tarde, ele reduziu a diferença para o melhor tempo do dia, que foi novamente comemorado pelo bicampeão, para 1,141 s. Mas, mesmo assim, não conseguiu ir além do 14º lugar. Claro que o sete vezes Campeão do Mundo não ficou satisfeito com isso. Ele explicou: "Hoje foi um desafio para nós. Não tinha confiança no carro e isso contribuiu para as nossas dificuldades. Foi difícil encontrar o equilíbrio correto do carro e só conseguimos controlá-lo no final da segunda sessão".

"Os pneus sobreaqueceram e isso significou que ficámos muito longe do topo da tabela de tempos", acrescentou o britânico com um suspiro. "Sabemos que temos muito trabalho a fazer esta noite para melhorar o nosso desempenho", explicou.

"Mas acho que ainda podemos melhorar. Tivemos sextas-feiras semelhantes esta época e fomos mais fortes no sábado. Veremos no sábado se conseguimos repetir a dose. Vamos agora fazer um esforço para termos todas as hipóteses de avançar mais", encorajou-se o vencedor de 103 GPs.

2º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07º Alex Albon (T), Williams, +0,867

08º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,632

1º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08º Alex Albon (T), Williams, +1,344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13º George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,565

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184