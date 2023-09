Charles Leclerc, Ferrari/2e : "Cela m'a stupéfait".

Ferrari a remporté sa première victoire depuis 15 mois au Grand Prix de Singapour, grâce à un exploit tactique de Carlos Sainz. Lors du GP de nuit sur le circuit de Marina Bay, Red Bull Racing a été battu pour la première fois de la saison, et la grande question était bien sûr : comment cela se passerait-il si la Formule 1 s'installait à Suzuka ?

Après les deux premières séances d'entraînement du traditionnel GP du Japon, les choses se dessinent : Max Verstappen roule avec sa force habituelle, c'est-à-dire comme si le faux pas de Singapour n'avait jamais eu lieu.

Premier poursuivant lors de la deuxième séance d'entraînement : le pilote Ferrari Charles Leclerc, avec un retard de 0,32 seconde sur le Néerlandais.

Leclerc, quintuple vainqueur de GP, déclare : "Cela m'a étonné. Nous sommes plus proches de la tête que je ne l'aurais cru".

Le pilote de 25 ans poursuit : "Je peux être satisfait de ma journée. Nous avons essayé quelques réglages pour améliorer la maniabilité et cela a fonctionné. Je me sens bien dans la voiture. Cela peut continuer ainsi samedi".



Prendre la pole position à Max Verstappen et Red Bull Racing ne sera pas une mince affaire. La dernière pole position de Ferrari à Suzuka remonte à 2019, avec Sebastian Vettel.





2e séance d'essais, Japon

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,688 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07. Alex Albon (T), Williams, +0,867

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1,632





1ère séance d'essais, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184