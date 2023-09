Charles Leclerc, Ferrari/2°: "Mi ha stupito".

La Ferrari ha conquistato la sua prima vittoria in 15 mesi al Gran Premio di Singapore, grazie a un colpo di genio tattico di Carlos Sainz. Il GP notturno al Marina Bay Circuit ha visto la Red Bull Racing sconfitta per la prima volta in questa stagione e la grande domanda era, ovviamente, cosa sarebbe successo quando la Formula 1 si sarebbe spostata a Suzuka?

Dopo le prime due sessioni di prove per il tradizionale GP del Giappone, è evidente che Max Verstappen sta guidando con la sua solita forza, cioè come se lo scivolone di Singapore non fosse mai accaduto.

Primo inseguitore nelle seconde prove: il pilota della Ferrari Charles Leclerc, a 0,32 secondi dall'olandese.

Il cinque volte vincitore del GP Leclerc dice: "Mi ha stupito. Siamo più vicini alla vetta di quanto mi sarei aspettato".

Il 25enne continua: "Posso essere soddisfatto della mia giornata. Abbiamo provato alcune cose in termini di set-up per migliorare la maneggevolezza e ha funzionato. Mi sento a mio agio sulla vettura. Possiamo continuare così anche sabato".



Strappare la pole position a Max Verstappen e alla Red Bull Racing sarà un'impresa ardua. L'ultima volta che la Ferrari ha ottenuto la pole a Suzuka è stato nel 2019, con Sebastian Vettel.





2a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.804

07° Alex Albon (T), Williams, +0.867

08° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.974

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.022

10° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.051

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.083

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.106

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.109

14° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.141

15° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.453

16° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.477

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.481

18° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +1.490

19° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.491

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.632





1a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08° Alex Albon (T), Williams, +1.344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13° George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184