Charles Leclerc, Ferrari/2º: "Fiquei espantado".

A Ferrari conquistou a sua primeira vitória em 15 meses no Grande Prémio de Singapura, graças a um golpe de mestre tático de Carlos Sainz. O GP noturno no Circuito de Marina Bay viu a Red Bull Racing ser derrotada pela primeira vez nesta temporada e a grande questão era, naturalmente, o que aconteceria a seguir quando a Fórmula 1 se mudasse para Suzuka?

Após as duas primeiras sessões de treinos para o tradicional GP do Japão, está a tornar-se evidente: Max Verstappen está a conduzir na sua força habitual, ou seja, como se o deslize em Singapura nunca tivesse acontecido.

Primeiro perseguidor no segundo treino: o piloto da Ferrari Charles Leclerc, 0,32 segundos atrás do holandês.

Cinco vezes vencedor de um GP, Leclerc diz: "Isso surpreendeu-me. Estamos mais perto do topo do que eu esperava".

O jovem de 25 anos continua: "Posso estar contente com o meu dia. Tentámos algumas coisas em termos de afinação para melhorar o comportamento e funcionou. Sinto-me confortável no carro. Podemos continuar assim no sábado."



Tirar a pole position de Max Verstappen e da Red Bull Racing será uma tarefa difícil. A Ferrari ficou na pole pela última vez em Suzuka em 2019, com Sebastian Vettel.





2º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07º Alex Albon (T), Williams, +0,867

08º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,632





1º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08º Alex Albon (T), Williams, +1,344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13º George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,565

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184