Nico Hülkenberg (Haas/13°): "Non è adatto a noi".

La scuderia Haas GP ha finalmente fatto centro a Singapore, con Kevin Magnussen. Il suo compagno di scuderia Nico Hülkenberg ha delle riserve per Suzuka: "Questa pista non è adatta alla nostra auto".

Kevin Magnussen ha lottato contro gli avversari come un leone nel GP notturno di Singapore - ed è stato ricompensato con un punto per il Campionato del Mondo, il primo piazzamento della Haas nella top ten di un Gran Premio dall'inizio di maggio a Miami; anche in quell'occasione il danese è arrivato decimo.

Il compagno di scuderia di Magnussen, Nico Hülkenberg, è scettico sul fatto che la Haas possa migliorare in Giappone. Il trentaseienne tedesco spiega: "Qui a Suzuka ci sono curve lunghe e veloci che non sono adatte a noi, questa pista non è adatta alla nostra macchina. Abbiamo ancora molto lavoro da fare per migliorare la maneggevolezza. Suzuka è una pista difficile in termini di assetto, dovremo trovare una soluzione".

Il Team Principal Günther Steiner: "Oggi abbiamo fatto del nostro meglio. Sono state prove solide, senza problemi tecnici, il che è positivo. Ma dobbiamo diventare più veloci".





2a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.804

07° Alex Albon (T), Williams, +0.867

08° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.974

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.022

10° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.051

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.083

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.106

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.109

14° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.141

15° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.453

16° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.477

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.481

18° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +1.490

19° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.491

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.632





1a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08° Alex Albon (T), Williams, +1.344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13° George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184