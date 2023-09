Nico Hülkenberg (Haas/13º): "Isso não nos convém".

Kevin Magnussen lutou contra os adversários como um leão no GP noturno de Singapura - e foi recompensado com um ponto no Campeonato do Mundo, o primeiro resultado da Haas entre os dez primeiros num Grande Prémio desde o início de maio em Miami; o dinamarquês também terminou em décimo.

O companheiro de Magnussen, Nico Hülkenberg, está cético quanto à possibilidade de a Haas melhorar no Japão. O alemão de 36 anos explica: "Temos estas curvas longas e rápidas aqui em Suzuka, que não se adequam a nós, esta pista aqui não se adequa ao nosso carro. Ainda temos muito trabalho a fazer para melhorar o comportamento. Suzuka é uma pista complicada em termos de afinação, vamos ter de arranjar alguma coisa."

Diretor de Equipa Günther Steiner: "Fizemos o melhor que podíamos hoje. Foi um treino sólido sem quaisquer problemas técnicos, o que é positivo. Mas precisamos de ser mais rápidos."





2º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 seg

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07º Alex Albon (T), Williams, +0,867

08º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,632





1º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08º Alex Albon (T), Williams, +1,344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13º George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,565

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184