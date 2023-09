Fernando Alonso (Aston Martin/6º): "Sin errores".

Tres días después de la chapuza del GP de Singapur, Fernando Alonso pudo respirar aliviado: Aston Martin confirmó que su coche había sufrido daños en el GP nocturno poco después de la salida: carenado de la suspensión destrozado, por lo tanto, notablemente menos carga aerodinámica.

Esto explica el mal manejo y un pilotaje que, tras dos raros errores de pilotaje del 32 veces ganador del GP, una penalización de cinco segundos (por acercarse incorrectamente al pit lane) y un cambio de neumáticos fallido (problema con la llave de impacto en la parte trasera derecha), terminó en 15ª posición, lo que significa no puntuar en el Campeonato del Mundo por primera vez en 2023.

En Suzuka, todo parece estar en verde hasta el momento para los Verdes: El español de 42 años marcó el sexto mejor tiempo en las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón.

Tras la sesión de entrenamientos, el ganador del GP de Japón en 2006 y 2008 afirma: "Es muy divertido pilotar aquí. Es como si el circuito de Suzuka se hubiera construido para nuestros modernos coches con alas".

"Hemos terminado entre los diez primeros en las 15 sesiones de entrenamientos finales disputadas hasta ahora en 2023, y ese tiene que ser también mi objetivo aquí. Se notó en los entrenamientos libres: El campo detrás del coche Red Bull Racing de Max Verstappen está muy junto. Así que no podremos permitirnos ningún error".



"Me he sentido cómodo en esta pista desde la primera vuelta. Hemos podido mejorar la puesta a punto paso a paso. Ahora se trata de afinar el coche por la noche para sacarle todo el partido el sábado."



"No es fácil evaluar lo fuertes que somos realmente. Pero lo importante es que tengo buenas sensaciones en el coche".





2ª sesión libre, Japón

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.320seg

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0.464

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.549

05º George Russell (GB), Mercedes, +0.640

06º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.804

07º Alex Albon (T), Williams, +0,867

08º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.051

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.083

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1.106

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.109

14º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.141

15º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.453

16º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.477

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.481

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1.490

19º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.491

20º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.632





1ª sesión libre, Japón

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.626 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0.745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08º Alex Albon (T), Williams, +1.344

09º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13º George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19º Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184